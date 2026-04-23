科學人／貓咪為何總能「完美落地」？背後秘密終於揭曉
你以為貓從高處掉下來還能穩穩四腳著地，是因為牠們內建某種來自「喵星」的反重力外掛？
現實當然沒那麼玄。貓能在半空中翻身，不是違反物理定律，而是靠著高明的身體控制，把物理法則發揮到極致。
最新研究指出，牠們之所以能在沒有任何支點可借力的情況下，迅速把身體轉正，關鍵就藏在脊椎不同區域之間「一軟一硬」的精巧分工。
全身柔軟還不夠
日本山口大學（Yamaguchi University）的研究團隊在《解剖學紀錄》（The Anatomical Record）發表新研究，進一步拆解貓咪空中翻正的祕密。
大家早就知道，貓跌落時常能迅速調整姿勢，但這次研究把焦點放在脊椎的力學特性上。研究人員想知道，貓到底是怎麼在半空中完成旋轉，還能控制得這麼精準。答案是，貓的脊椎並不是從頭到尾平均地靈活，而是不同區段各有任務。
胸椎靈活轉向，腰椎負責穩住陣腳
研究團隊分析了5隻已死亡貓的脊椎，將胸椎與腰椎分開，測試它們的柔軟度、強度與抗扭轉能力；另外也用高速攝影記錄兩隻貓落到軟墊上的動作。
結果發現，貓的胸椎區域特別靈活，幾乎不用太費力，就能扭轉大約50度；相較之下，腰椎則明顯僵硬得多，功能更像穩定器。換句話說，貓的前半身負責快速轉向，後半身則負責穩住整體動作，避免身體在空中失控翻亂，最後才能順利四腳著地。
翻身不是一起轉
研究顯示，貓在空中翻正時，身體不是同時整個轉過來，而是分成前後兩段，依序完成。
牠們會先轉動頭部和前肢，帶動前半身朝向地面，再由後半身接著調整。論文指出，前半段軀幹的旋轉會早於後半段完成。也就是說，貓的空中翻身其實是一連串有順序的精細動作，絕對不是隨便扭一下那麼簡單！
從貓咪落地，到獸醫與機器人靈感
這項研究不只替貓咪如何四腳著地提供了更完整的科學解釋，也凸顯了其中的實際應用潛力。
研究團隊認為，了解貓脊椎各區段的力學差異，未來可望幫助獸醫更精準地判斷與治療脊椎損傷；此外，這種前段靈活、後段穩定的動作模式，也可能為更敏捷的機器人設計帶來靈感。畢竟，貓看似隨性的落地動作，背後其實是一套經過演化長期打磨的高效機制。
資料來源：
A New Study Details How Cats Almost Always Land on Their Feet | WIRED
（本文出自2026.3.17《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）
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