科學人／大腦又在騙！閉眼想聽得更清楚…真相是「自以為在專心」
在吵雜的環境想聽清楚別人在說什麼時，大多數人的本能反應是閉上眼睛——專心聽。然而，上海交通大學的研究團隊發現，這種行為在充滿背景雜音的情況下，其實完全無效。
有一種專心是你以為自己在專心
過去認為這種閉眼睛的行為，可以減少視覺資訊的干擾，以便大腦把處理訊息的能量全部分配給聽覺。但是研究團隊實驗後發現，要讓大腦把能量集中在某種感官，沒有想像中單純。
研究人員請受試者戴上耳機，並在背景噪音中調整音量，直到能勉強聽見目標聲音。結果顯示，閉著眼睛時，受試者的聽覺敏感度反而最差；而看著與聲音同步的動態影片時，聽覺表現最為精準。
閉上眼睛，反而過度過濾
研究團隊利用腦電圖（EEG）解析大腦的運作機制。他們發現，當眼睛閉上時，大腦會切換到神經臨界態（neural criticality）模式。在這種狀態下，大腦會試圖排除一切外在干擾，因而把「濾網」收得特別緊。
然而，這種過濾機制並不能夠完美選擇想聽的訊息。當背景噪音太強，大腦努力過濾噪音的同時，也會不小心把微弱的目標訊號一併「濾波」，也就是所謂的過度過濾（over-filtering）。
研究人員指出，閉眼促使大腦將焦點轉向內在，卻導致聽覺系統與外部世界的連結變弱；相反地，視覺參與（特別是與聲音匹配的畫面）能提供外部錨點，幫助大腦在混亂的頻率中準確定位目標。
睜開眼，聽見世界的真實頻率
這項研究並非否定閉眼的所有好處。在極端安靜的環境中，閉眼確實可能幫助捕捉極微小的聲音細節。但在充滿雜音的地方，想要「聽得清楚」，維持視覺的參與依然非常重要。
參考資料
1.https://www.sciencedaily.com/releases/2026/03/260320073819.htm
2.Ni, Ke, et al. "Visual engagement modulates cortical criticality and auditory target detection thresholds in noisy soundscapes." The Journal of the Acoustical Society of America 159.3 (2026): 2513-2525.
（本文出自2026.3.31《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）
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