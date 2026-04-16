科學人／母馴鹿開葷了！鹿角上咬痕來自馴鹿…真有這麼好吃？
為什麼母馴鹿是世界上唯一會長角的雌性鹿類？為了調查這個問題，生物學家分析動物保護區內超過 1500 支脫落鹿角後，發現更驚人的事情：鹿角上的咬痕跡來自馴鹿！
難道，馴鹿開葷了？
是防禦武器，還是預備口糧？
在鹿科動物中，通常只有公鹿會長角用於爭奪配偶。長期以來，生物學家對母馴鹿（Rangifer）為何會長角感到困惑。過去的理論以為，母馴鹿長角是為了保護覓食區或驅趕掠食者。但這項理論有個明顯的漏洞：母馴鹿通常在分娩後幾天內就會脫落鹿角，而那正是她們最需要保護幼鹿、抵抗掠食者的脆弱時刻。
鹿角上 99% 的齒痕來自同類
辛辛那提大學（University of Cincinnati）的米勒（Joshua Miller）副教授在阿拉斯加的北極國家野生動物保護區（Arctic National Wildlife Refuge）收集了大量脫落的鹿角。過去大家總以為殘留在鹿角上的齒痕，是齧齒動物為了補充鈣質因而啃食鹿角，但鑑定結果讓科學家驚掉了下巴。
數據顯示，在受檢的 1567 支鹿角中，高達 86% 有被啃咬的痕跡，而其中 99% 的齒痕竟然是馴鹿自己留下的。
那不只是角，那是奶粉錢
米勒副教授提出了一個「營養學」的解釋。在北極寒冷乾燥的氣候下，脫落的鹿角可以保存數百年不腐爛。對於剛生產完、急需鈣與磷來分泌高質量乳汁的母馴鹿來說，這些散落在地上的舊鹿角簡直是天然的「礦物質營養品」。
觀測記錄發現，母馴鹿會帶著新生幼鹿回到每年的分娩地，在那裡尋找並啃食多年前脫落的鹿角尖端。這意味著，母馴鹿每年在頭頂「投資」的骨質，會透過這種方式回收，並轉化為滋養下一代的乳汁。
棲地複利方程式
這場演化的背後還有更宏大的生態意義。隨著時間推移，這些被啃食、破碎的鹿角礦物質會滲入土壤，滋潤當地的草場與地衣。
米勒指出，這塊保護區是馴鹿群的故鄉，馴鹿家族每年都會在這遷徙數千公里，並為分娩地帶來了數以噸計的磷。她們不僅是在餵養自己，更是在「長期投資」這片荒原，確保這塊貧瘠的北極土地能持續長出營養豐富的植物。
這或許就是母馴鹿堅持長角的真正原因：在寸草難生的北極，最可靠的營養來源，其實就長在自己（或長輩）的頭上。
參考資料
https://phys.org/news/2026-02-female-caribou-antlers-arctic-nutrition.html
（本文出自2026.4.1《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）
▪115繁星放榜缺額922個「台大17、文大133」 醫牙報名人數降
▪郭台銘大女兒奪全球機器人競賽FRC「最高榮譽」 建中也獲世界賽資格
▪捨國立電機選私大數資！家長遭質疑嘆「很差嗎」 網：別在意他人目光
▪台大生願意「往下讀」？他苦惱研究所恐只上2校 過來人嘆要扛得住
▪台中一中宿舍爆衝突！學生不滿「尖銳起床音樂」 舍幹嗆聲遭包圍
▪高學歷女擇偶「男方成績差是硬傷」 頂大女齊嘆：話不投機半句多
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。