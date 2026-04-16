快訊

年輕人問想成功就得踏出舒適圈？前台積電副理勉：要學會尋找「第三種看見」

伊朗首度明確退讓！傳擬開放荷莫茲海峽阿曼航道 但有1前提

Gemini版Chrome瀏覽器導入「技能」功能！免重複相同指令效率大提升

聽新聞
0:00 / 0:00

科學人／母馴鹿開葷了！鹿角上咬痕來自馴鹿…真有這麼好吃？

科學人／ 文‧袁珮閎
圖／ChatGPT生成
圖／ChatGPT生成

為什麼母馴鹿是世界上唯一會長角的雌性鹿類？為了調查這個問題，生物學家分析動物保護區內超過 1500 支脫落鹿角後，發現更驚人的事情：鹿角上的咬痕跡來自馴鹿！

難道，馴鹿開葷了？

是防禦武器，還是預備口糧？

在鹿科動物中，通常只有公鹿會長角用於爭奪配偶。長期以來，生物學家對母馴鹿（Rangifer）為何會長角感到困惑。過去的理論以為，母馴鹿長角是為了保護覓食區或驅趕掠食者。但這項理論有個明顯的漏洞：母馴鹿通常在分娩後幾天內就會脫落鹿角，而那正是她們最需要保護幼鹿、抵抗掠食者的脆弱時刻。

鹿角上 99% 的齒痕來自同類

辛辛那提大學（University of Cincinnati）的米勒（Joshua Miller）副教授在阿拉斯加的北極國家野生動物保護區（Arctic National Wildlife Refuge）收集了大量脫落的鹿角。過去大家總以為殘留在鹿角上的齒痕，是齧齒動物為了補充鈣質因而啃食鹿角，但鑑定結果讓科學家驚掉了下巴。

數據顯示，在受檢的 1567 支鹿角中，高達 86% 有被啃咬的痕跡，而其中 99% 的齒痕竟然是馴鹿自己留下的。

那不只是角，那是奶粉錢

米勒副教授提出了一個「營養學」的解釋。在北極寒冷乾燥的氣候下，脫落的鹿角可以保存數百年不腐爛。對於剛生產完、急需鈣與磷來分泌高質量乳汁的母馴鹿來說，這些散落在地上的舊鹿角簡直是天然的「礦物質營養品」。

觀測記錄發現，母馴鹿會帶著新生幼鹿回到每年的分娩地，在那裡尋找並啃食多年前脫落的鹿角尖端。這意味著，母馴鹿每年在頭頂「投資」的骨質，會透過這種方式回收，並轉化為滋養下一代的乳汁。

棲地複利方程式

這場演化的背後還有更宏大的生態意義。隨著時間推移，這些被啃食、破碎的鹿角礦物質會滲入土壤，滋潤當地的草場與地衣。

米勒指出，這塊保護區是馴鹿群的故鄉，馴鹿家族每年都會在這遷徙數千公里，並為分娩地帶來了數以噸計的磷。她們不僅是在餵養自己，更是在「長期投資」這片荒原，確保這塊貧瘠的北極土地能持續長出營養豐富的植物。

這或許就是母馴鹿堅持長角的真正原因：在寸草難生的北極，最可靠的營養來源，其實就長在自己（或長輩）的頭上。

參考資料

https://phys.org/news/2026-02-female-caribou-antlers-arctic-nutrition.html

延伸閱讀

（本文出自2026.4.1《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

科學人雜誌

相關新聞

科學人／母馴鹿開葷了！鹿角上咬痕來自馴鹿…真有這麼好吃？

為什麼母馴鹿是世界上唯一會長角的雌性鹿類？為了調查這個問題，生物學家分析動物保護區內超過 1500 支脫落鹿角後，發現更驚人的事情：鹿角上的咬痕跡來自馴鹿！ 難道，馴鹿開葷了？ 是防禦武器，還是預備口糧？ 在鹿科動物中，通常只有公鹿會長角用於爭奪配偶。長期以來，生物學家對母馴鹿（Rangifer）為何會長角感到困惑。過去的理論以為，母馴鹿長角是為了保護覓食區或驅趕掠食者。但這項理論有個明顯的漏洞：母馴鹿通常在分娩後幾天內就會脫落鹿角，而那正是她們最需要保護幼鹿、抵抗掠食者的脆弱時刻。 鹿角上 99% 的齒痕來自同類 辛辛那提大學（University of Cincinnati）的米勒（Joshua Miller）副教授在阿拉斯加的北極國家野生動物保護區（Arctic National Wildlife Refuge）收集了大量脫落的鹿角。過去大家總以為殘留在鹿角上的齒痕，是齧齒動

聯合報寫作教室／解碼試題核心—審題三招，助你會考作文奪高分

如果把會考當作一場尋寶試煉，考題的說明便是一張藏寶地圖，而「審題」就是「解碼」的功夫，必須讀懂藏寶圖，才能準確地抵達藏寶地點，取得好成績。若沒有做好精確的審題，拿到題目便不假思索地大筆一揮，最後分數往往不如預期。如何做好「審題」功夫？只要掌握以下三招，就有助於我們解碼題目。

好讀周報／印度啟動人口普查 近百年來首度全面登錄種姓資料

新聞故事：印度4月起展開第一階段全國人口普查，這是印度2011年來首次啟動人口普查，也是1931年以來，首度全面登錄種姓資料。人口普查結果攸關政策制定與資源分配，也是重塑政治代表結構的基礎與根據。

科學人／人工智慧有意識嗎？科學家意見分歧：問、答都不懂

大腦是如何產生意識的？就如〈萬物皆有意識？站在意識科學的十字路口〉所說，這堪稱是最困難的科學問題，至今科學家仍意見分歧，甚至說不出保證有效的探索途徑。這個大哉問或許可以留待科學家慢慢摸索，但另一個衍生的問題：人工智慧（AI）有意識嗎？已關係到人類的未來發展，恐怕現在就得認真思考。 AI具有自我意識，向來只是科幻電影裡的情節，但2022年6月，Google資深工程師勒莫因卻宣稱，他們用大型語言模型LaMDA打造的聊天機器人，和人一樣具有知覺

科學人／與消防車相撞機鼻全塌機師身亡…為什麼飛機經不起撞？

2026年3月22日，加拿大航空（Air Canada）班機於紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）降落時，與一輛消防車相撞，造成包含兩名飛行員在內的致命傷亡。 飛行與碰撞的矛盾 這場發生在紐約最繁忙樞紐之一的碰撞事故，讓許多人心中冒出一個疑問：為什麼價值數千萬美元的客機，在地面上與車輛碰撞時竟如此脆弱？ 安柏瑞德航空大學（Embry-Riddle Aeronautical University）的麥考密克（Michael McCormick）教授解釋，飛機的首要設計原則是適航性（Airworthiness）。這意味著機身必須能承受亂流、鳥擊、無數次的起降壓力，甚至是緊急的水上迫降。 汽車的設計包含了承受地面各種角度的衝擊，然而，飛機並不像汽車那樣配備了保險桿、安全氣囊、吸收碰撞能量的潰縮區；飛機的每一公克重量都與升力和燃油效率掛鉤，任何為了增加碰撞強度而添加的鋼樑，都會讓飛機重量增加而降低飛行效率。

紐時賞析／垂直農場10年崩 「改造農業」美夢碎

Vertical farming businesses blossomed a decade ago, promising an abundant, cleaner source of fruits and vegetables. Today, most of those startups have withered.

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。