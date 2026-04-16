科學人／母馴鹿開葷了！鹿角上咬痕來自馴鹿…真有這麼好吃？

為什麼母馴鹿是世界上唯一會長角的雌性鹿類？為了調查這個問題，生物學家分析動物保護區內超過 1500 支脫落鹿角後，發現更驚人的事情：鹿角上的咬痕跡來自馴鹿！

難道，馴鹿開葷了？

是防禦武器，還是預備口糧？

在鹿科動物中，通常只有公鹿會長角用於爭奪配偶。長期以來，生物學家對母馴鹿（Rangifer）為何會長角感到困惑。過去的理論以為，母馴鹿長角是為了保護覓食區或驅趕掠食者。但這項理論有個明顯的漏洞：母馴鹿通常在分娩後幾天內就會脫落鹿角，而那正是她們最需要保護幼鹿、抵抗掠食者的脆弱時刻。

鹿角上 99% 的齒痕來自同類

辛辛那提大學（University of Cincinnati）的米勒（Joshua Miller）副教授在阿拉斯加的北極國家野生動物保護區（Arctic National Wildlife Refuge）收集了大量脫落的鹿角。過去大家總以為殘留在鹿角上的齒痕，是齧齒動物為了補充鈣質因而啃食鹿角，但鑑定結果讓科學家驚掉了下巴。

數據顯示，在受檢的 1567 支鹿角中，高達 86% 有被啃咬的痕跡，而其中 99% 的齒痕竟然是馴鹿自己留下的。

那不只是角，那是奶粉錢

米勒副教授提出了一個「營養學」的解釋。在北極寒冷乾燥的氣候下，脫落的鹿角可以保存數百年不腐爛。對於剛生產完、急需鈣與磷來分泌高質量乳汁的母馴鹿來說，這些散落在地上的舊鹿角簡直是天然的「礦物質營養品」。

觀測記錄發現，母馴鹿會帶著新生幼鹿回到每年的分娩地，在那裡尋找並啃食多年前脫落的鹿角尖端。這意味著，母馴鹿每年在頭頂「投資」的骨質，會透過這種方式回收，並轉化為滋養下一代的乳汁。

棲地複利方程式

這場演化的背後還有更宏大的生態意義。隨著時間推移，這些被啃食、破碎的鹿角礦物質會滲入土壤，滋潤當地的草場與地衣。

米勒指出，這塊保護區是馴鹿群的故鄉，馴鹿家族每年都會在這遷徙數千公里，並為分娩地帶來了數以噸計的磷。她們不僅是在餵養自己，更是在「長期投資」這片荒原，確保這塊貧瘠的北極土地能持續長出營養豐富的植物。

這或許就是母馴鹿堅持長角的真正原因：在寸草難生的北極，最可靠的營養來源，其實就長在自己（或長輩）的頭上。

（本文出自2026.4.1《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）