科學人／洗衣劑掰掰！這個水合塗層讓衣服只要過水就能一塵不染

大口吃漢堡時肉汁不小心滴到，或是自助修腳踏車沾到黑漆漆的機油，新買的衣服就這樣變髒了。過去我們處理這種囧事的方式就是趕緊把衣服丟進洗衣機，倒入強效化學洗衣劑，等50分鐘，讓文明的力量幫我們把去油除垢。然而，這看似平凡的家事，背後卻隱藏著巨大的環境代價。傳統洗衣極度依賴化學物質來破壞水的表面張力，洗完後還得用掉好幾桶清水來沖刷殘留的洗衣劑，這過程中，還會連帶把塑膠微粒（microplastic）沖進下水道變成環境污染。

告別化學物質的清水自淨奇蹟

近期，來自中國東南大學與吉林大學的研究團隊開發出一種新型自淨塗層，創造出了不用洗滌劑就能自淨的織物材料。他們利用聚電解質交替噴塗技術，在衣物纖維上打造出一層堅不可摧的微觀水分子護盾，成果剛發表於《通訊化學》（Communications Chemistry）期刊上。

有了這層防護，油污、醬汁甚至細菌根本摸不到布料的真正表面。就算衣物弄髒了，你只需要打開水龍頭，用水隨便一沖，這些髒東西就會順著水流滑落。整個過程免除搓揉與浸泡，耗費的水量、電力和時間硬生生減少近82%，更直接把洗劑造成的化學污染降為零。

圖片來源：Wang, R., Wang, H., Chen, Y., Cheng, C., & Wang, D. (2026).

洗衣機的耗水原罪與自淨布料盲區

過去幾十年來，家電廠商拼命改良洗衣機的省水功能，卻鮮少有人質疑洗衣服會製造廢水這個大前提。目前的清潔邏輯是放任污漬附著，再派洗衣劑去硬扯下來。為了避免化學殘留引發皮膚過敏，洗衣機的清洗過程中必須反覆注水清洗。

科學界早已嘗試過研發自淨布料，例如模仿蓮葉的超疏水表面，但這類表面擋得住水卻拿油垢沒轍。另一派使用二氧化鈦（titanium dioxide）光催化塗層，缺點是關燈後就毫無用武之地。這次的新研究捨棄舊路線，直接從界面物理學下手，用一層永遠不乾的水膜把髒污隔絕在外。

打造奈米級的隱形水裝甲

研究團隊將帶正電的聚二烯丙基二甲基氯化銨（PDADMAC）和帶負電的聚乙烯磺酸（PVS）交替噴塗在棉花、絲綢與聚酯纖維上，堆疊出五層高密度磺酸鹽基團（sulfonate group）的聚電解質多層膜。這些基團像磁鐵般死死吸住空氣中的水分子，形成穩定的水合層。

東南大學副研究員程崇領表示：「在早期研究中，我們發現高度帶電的表面能穩定形成一層堅固的水合層。這使我們重新思考關於清潔的基本假設：與其在污染物附著後再試圖去除，不如讓它們一開始就不那麼容易黏附？」這想法完全奏效，團隊研發出來的塗層布料連機油都能輕鬆沖淨，洗滌廢水中的總有機碳濃度僅每公升1.51毫克，幾乎可以說跟自來水一樣乾淨。

澳洲皇家墨爾本理工大學奈米材料化學家拉馬納坦（Rajesh Ramanathan）評論：「這研究提出了一個優雅的洗衣思維轉變。引人入勝的是，其機制既非催化也非具生物殺滅性，完全依賴界面物理而非化學分解。」實驗結果還顯示，這種塗層能撐過100次清洗與2000次摺疊。

解救塑膠微粒危機的下一步？

這項技術的另一項巨大潛力是阻止塑膠微粒污染。程崇領指出：「沒有洗衣劑的幫助，塑膠微粒進入水中會困難許多。這種方法能同時透過兩種途徑減少塑膠微粒的釋放：減少纖維產生與降低纖維的擴散。」

乍看之下這像是改寫遊戲規則的技術，不過新技術仍有進步空間。英國里茲大學的永續材料學家布萊克本（Richard Blackburn）表示：「某些具相似化學成份的紡織塗層會顯著降低處理過的織物的生物分解速率。若無法處理這個問題，會大幅降低新織物的可回收性。」此外，目前此材料還只是成功的實驗測試品，團隊未來的目標將放在工業量產化，並將此塗層優先應用於醫療紡織品以減少細菌感染。

（本文出自2026.4.1《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）