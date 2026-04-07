國際小學堂／美護航荷莫茲海峽 難題不只水雷

美伊衝突期間，鄰近荷莫茲海峽的波斯灣海面上可見幾艘貨船。（路透）

荷莫茲海峽大亂導致油價大漲後，美國總統川普呼籲盟友派軍艦協助護航卻碰軟釘子。專家說，派艦護航恐面臨幾項挑戰，包括因該海峽狹窄，壓縮軍艦對四周攻擊的反應時間，且伊朗可能布設水雷，增加護航行動變數。

船隊速度受限 遭攻擊風險高

荷莫茲海峽北鄰伊朗南岸，南邊是阿拉伯半島東部，東西兩側分別連接阿曼灣和波斯灣。該海峽最窄處僅卅八公里寬，卻掌控全球約兩成石油與天然氣運輸，被認為是咽喉要道。美國、以色列二月廿八日空襲伊朗點燃戰火後，伊朗雖聲稱除了「敵方」相關船隻，該海峽仍對所有船隻開放，但實際上封鎖該海峽航運。

川普三月中旬曾敦促英國、法國、日本、南韓等盟國、甚至中國大陸派艦，與美國共同護航荷莫茲海峽，但這幾國均未明確承諾響應。法新社三月引述專家分析，要打破該海峽封鎖並保護油輪，在中東採取的行動規模應比目前護航提議更大，制定戰略時也不能只著眼在該海峽，考量的地理範圍和手段應更廣泛。

伊朗飛彈威脅 遠超海峽範圍

曾任土耳其海軍軍官的海軍分析家奧茲柏克說，若僅將該海峽的安全視為單一定點「卡住」的問題，分析就不夠完整，因為伊朗威脅範圍遠超出該海峽；船隻不僅會在通過該海峽的短暫期間受威脅，在駛入海峽前的更長一段時間，由於路線和速度受限，航道容易預測，受攻擊的風險也增加。

自美伊這次開戰以來，伊朗曾攻擊距離荷莫茲海峽數百公里的船隻，西至伊拉克海岸，東至阿曼灣深處。一位匿名歐洲軍方人士說，就算不在該海峽內部，只要在伊朗飛彈射程內，就存在風險。

各國護航軍艦 數量大幅減少

進入荷莫茲海峽內部時，護航船隊將面臨特定挑戰，例如海峽狹窄，軍艦能應對伊朗攻擊的時間會大減。新加坡國防智庫「拉惹勒南國際關係學院」學者布格和陳簡最近撰文直言，海軍要護航船隊穿越該海峽，不僅非常複雜，能提供的保護也有限，除需要顧及防空，還要能攔截快艇、無人艇並具備水雷探測的能力。

過去在一九八○年代的兩伊戰爭，雙方都曾以荷莫茲海峽的商船為攻擊目標，演變成「油輪戰」。英國智庫皇家聯合軍事研究所的高級研究員卡沙爾說，當時美國需要在該地區維持部署多達卅五艘船隻。

但多年以來，各國海軍執行此類行動的能力已下降。丹麥風險評估和規畫公司「風險情報」執行長韓森說，自兩伊戰爭結束的一九八八年以來，配備足以執行護航任務的西方海軍軍艦數量，已減少七成五。

護航船隊可能面臨的最棘手問題之一是伊朗的水雷威脅。奧茲柏克說，水雷仍是伊朗最具戰略效率的籌碼，即使水雷不擊沉船隻，也會增加不確定性和成本；面對水雷威脅，若沒有一定程度應對措施，就無法護送船隊通過。

掃雷作業耗時 還需額外保護

川普三月中旬曾稱，伊朗卅艘布雷船已全毀，但不清楚伊朗是否已在荷莫茲海峽布設水雷，也提醒伊朗的布雷裝置可能轉移到其他船隻。川普也曾坦言，無論伊朗受到多大打擊，都能輕易向該海峽派一兩架無人機、投放水雷或發射近程飛彈來干擾航運。

掃雷船的加入將拖慢護航船隊的行進速度，因為掃雷作業需要時間，且這類船艦本身也需要額外保護。一位歐洲軍方消息人士說，若某區域遭布設水雷，首先要用掃雷船開闢安全通道；這類船艦時速僅四公里且非常脆弱，但仍須行駛在船隊前方，以便偵測異常情況。

此外，船隊裡每隔一定距離就須安插巡防艦，以應對空中和水面威脅。若無水雷威脅，船隊編組將能更簡單，航行速度也將更快，巡防艦能在受保護的船隻周圍更靈活運作。

卡沙爾認為，保護中東油輪牽涉的層面複雜，大概會與傳統護航船隊截然不同，可能會用驅逐艦和飛機為航線整體布設防空網，並以直升機等工具抵禦無人艇，但要保持這種護航體系持續運作，同時打擊伊朗本土目標，很可能需要耗費大量資源。

美國中央司令部三月十日發布影像，聲稱圖中是在荷莫茲海峽附近擊中的伊朗海軍船隻；該波打擊目標包括數艘伊朗布雷船。（路透）