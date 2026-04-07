國際小學堂／兩伊「油輪戰」 把油價武器化

美國、以色列與伊朗二月底開戰，荷莫茲海峽又一次成為地緣政治衝突焦點，但這已非該海峽首次淪為戰爭工具。自一九八○年代的兩伊戰爭，到去年六月美、以與伊朗的十二天戰爭，該海峽航運多次面臨中斷或受到威脅。

海運變數干擾 油價大幅波動

伊朗和伊拉克在一九八○至一九八八年的兩伊戰爭，均曾在荷莫茲海峽及其周邊襲擊油輪等船隻，並利用水雷封鎖局部航運，被稱為「油輪戰」。美國海軍也捲入，一九八八年曾與伊朗交戰一天，後來美方還擊落一架被誤認為戰機的伊朗民航機，造成二九○人死亡。

當時荷莫茲海峽未完全封閉，美國船艦也曾替科威特油輪護航，但該航道仍變得極危險，航運也受到干擾。

時至二○一一年底至二○一二年初，伊朗威脅關閉荷莫茲海峽，以回應西方因其核計畫而實施的新制裁。伊朗其後收回部分威脅，最後也沒封鎖該海峽，但油價仍有波動。布倫特油價在二○一一年十二月和二○一二年的大部分時間，都高於每桶一百美元，二○一二年三月更漲破每桶一二六美元。

二○一八年五月，美國總統川普在第一任期退出歐巴馬時期達成的伊朗核協議，並開始恢復對伊朗的制裁。

伊朗時任總統羅哈尼威脅關閉荷莫茲海峽，不過最終並未落實；該年油價也有波動，但年底油價相較五月時已下降廿多美元。

船舶恐遭扣押 保險費率攀高

美國海軍指控，伊朗二○一九年對荷莫茲海峽附近船隻發動一連串「吸附雷」襲擊，二○二一年對一艘以色列相關油輪發動致命無人機襲擊。德黑蘭當時否認涉案，但此類敵對行動仍引發航運公司擔憂，拉高海運保險費率。

另據伊朗國營媒體報導，伊朗去年底曾扣押多艘船隻，包括幾艘被控載有走私燃料的外國油輪。伊朗還在二○二四年扣押一艘懸掛葡萄牙旗幟的貨船，二○二二年則扣押兩艘希臘油輪數月，不過荷莫茲海峽仍保持開放。

川普去年一月回任，同年六月以色列和伊朗爆發十二天戰爭，引發外界對荷莫茲海峽可能關閉的擔憂，尤其是在美國加入衝突、轟炸伊朗核子和軍事設施後。但伊朗當時未封鎖該海峽；油價儘管在衝突初期上漲，但到該次戰爭結束時，布倫特油價跌破每桶六十七美元，比戰前略低。