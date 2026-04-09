好讀周報／ 學習歷程檔案再加分！「氣候變遷課」上線 通過測驗可獲雙部長核發證明

文／記者李芯

環境部與教育部合作，推出全國首部專為高中生量身打造的氣候變遷線上課程「與2050淨零世代的對話」，只要是看完數位課程並通過測驗，即可取得由環境部與教育部雙部長共同署名核發的電子學習證明，還可用在「學習歷程檔案」之中。

對此，學生團體、台灣一滴優教育協會理事長蔡其曄指出，現在很多學生對於有興趣的方向，多會主動找資源，氣候變遷線上課程對於本來就有意報考環工相關科系的學生來說，應該有幫助。

氣候變遷線上課程由環境部長彭啓明、台師大特聘教授葉欣誠、師大附中教師洪逸文、台中女中教師趙友崧、中山附中教師謝隆欽等人共同授課，課程內容包括真實氣候行動案例、氣候知識等，共計7段影片、70分鐘。

環境部表示，學生可透過手機、平板或筆電隨時隨地登入觀看，平台也具備防快轉、自動彈出測驗功能，確保學生全程觀賞影片並完成作答，若完整看完所有影片，且隨機測驗皆達70分（含）以上，並提出氣候行動後，即可取得電子學習證明。

葉欣誠表示，自己首次對外的氣候變遷演講在2002年，當時提到如果人類不對碳排放增加做點什麼，「2100年」可能會有怎樣的後果，然而，當時以為一百年後才會發生的事情，20年後的現在就已經在發生。隨著氣候變遷的資訊每天不斷更新，希望讓高中師生用最有效率的方法，了解我們即將要面對的未來。趙友崧說，氣候變遷是當代不斷在變化的現象，期待學生能以此為基礎，持續關懷環境。

●老師說／多元選修 都會涉及 當作學檔 更有意義

環境部與教育部共同推動「與2050淨零世代的對話」線上課程，學生上70分鐘的氣候變遷課程，即可取得兩位部長認證的學習證明。對此，高中教師指出，證明只是學習歷程的一部分，完整呈現「歷程」才會有意義。

台中女中地球科學教師游明珠指出，這一代的孩子，未來都有機會投入與氣候變遷相關的工作領域，有些工作型態甚至可能還沒出現。除了理工科的學生可能朝向風電、太陽能方面發展，即使是文組的財經管理科系，也會碰到碳排放、企業轉型相關問題。只要上70分鐘的課，可以取得放在學習歷程檔案的學習證明，並有氣候行動的相關討論，是很好的做法。

全中教理事長、成淵高中數學科教師史美奐說，氣候變遷是SDGs的一部分，現在的高中學校都很重視，尤其自然科的多元選修、科展主題都經常涉及。

對於環境部與教育部推出的線上課程，史美奐說，現在學生只要有心，對於能夠放入學習歷程檔案的內容，多少都會有興趣。不過，學習歷程檔案注重的是貫穿3年學習的「歷程」，建議學生把這分學習證明當作學檔的一部分，才會有意義。

師大附中教師洪逸文指出，教育領域近年注重跨領域合作，在推動探究與實作時，非常在意學生的跨領域學習，而氣候變遷就是最好的切入點。線上課程連動學習歷程檔案的多元表現，對學生來說，也能馬上做出成果。