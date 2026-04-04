美國太空總署（ＮＡＳＡ）一日展開「阿提米絲二號」任務，卅層樓高的「太空發射系統」（ＳＬＳ）巨型運載火箭，於美東時間一日晚間六時卅五分十二秒從佛州卡納維爾角甘迺迪太空中心發射升空，載四位太空人正式開啟逾半世紀的首次繞月之旅，但這次任務並未包括登月。

發射前夕，一顆電池出現溫度超標，在射控人員緊急找出原因且解決後，最終並未影響發射。飛行約四分鐘後，阿提米絲二號順利越過太空邊界，美籍的任務指揮官魏斯曼回報，「我們看見一輪美麗月亮升起，正朝月球前進！」

另外三位太空人是四十九歲非裔美籍的葛洛佛、四十七歲美籍女性柯赫及五十歲加拿大籍的漢森。

火箭發射時發出震耳欲聾的轟鳴聲，並在空中留下高聳且濃密的白色煙柱。上述四位太空人已順利進入地球軌道。

此一為期十天的繞月往返飛行，旨在測試後續的登月計畫。根據ＮＡＳＡ修訂後的阿提米絲計畫，「阿提米絲三號」明年將在近地軌道做載人飛船與月球登陸器的對接測試，「阿提米絲四號」太空人後年將在月球南極登月，比中國大陸的登月計畫提前兩年。

阿提米絲二號這次進入環繞地球的高軌道後，由美國洛克希德馬丁公司專為ＮＡＳＡ打造的「獵戶座」載人太空船，將和ＳＬＳ火箭的上段分離。

太空人將接管以手動操控獵戶座，以測試獵戶座在分離後的轉向和機動能力，並執行此次任務數十項測試目標中的第一項。此次發射也是ＳＬＳ火箭在研發上的重要里程碑，打造它的美國波音及諾格公司藉此驗證能安全送人類上太空。

ＮＡＳＡ將藉此瞭解，自動飛行功能失效，需太空人接管控制時，獵戶座的操控性能。在發射四天後，太空人將輪流透過獵戶座的舷窗，以攝影機觀察月球，希望發現從未見過的月球特徵。

發射升空前一刻，發射指揮官湯普森說，「在這項歷史性任務中，各位肩負阿提米絲團隊的赤誠之心、美國人民與全球合作夥伴的無畏精神，以及新一代的希望和夢想」。

阿提米絲計畫不禁讓人想起一九六○、七○年代阿波羅登月計畫時的盛況，當時美國在太空的對手是蘇聯，如今是中國。阿提米絲計畫著重於長期發展，最終能建立可持續的月球基地，並由機器人探測器和無人機輔助太空人。這一切均取決於阿提米絲二號任務能否順利進行，故可謂別具歷史意義。

然而，紐約時報二日報導，阿提米絲計畫至今屢遭困難。在中國正將目光瞄準月球下，美中誰先登月，將在訂定相關規則上擁有很大的話語權。對該計畫設定的比中國登月計畫提前兩年目標，連美國億萬富豪、民間太空人出身的ＮＡＳＡ署長艾薩克曼上周都坦言，美國可能贏不了中國，「他們可能搶先」。 NASA新火箭 半世紀首次載人繞月 製表／國際中心

相關新聞 圖表看時事／平均每日逾8人喪命！乳癌患病率十年激增 圖解好發年齡高峰 乳癌納入公費癌篩多年，但死亡人數與死亡率卻未見明顯下降。健保署於今年一月起推出「乳癌照護品質提升方案」，方案採論質計酬模式，藉此提高乳癌患者的存活率。目前已有一五○家醫院參與此方案，收治對象為新確診乳癌個案、首次復發的乳癌患者，約兩萬人受惠。 2026-04-05 07:42 圖表看時事／阿提米絲2號載人繞月！圖解任務進度 NASA預計後年重返月球 美國太空總署（ＮＡＳＡ）一日展開「阿提米絲二號」任務，卅層樓高的「太空發射系統」（ＳＬＳ）巨型運載火箭，於美東時間一日晚間六時卅五分十二秒從佛州卡納維爾角甘迺迪太空中心發射升空，載四位太空人正式開啟逾半世紀的首次繞月之旅，但這次任務並未包括登月。 2026-04-04 07:19 紐時賞析／川普砸10億美元 棄風電轉化石燃料 The Trump administration will pay French energy giant TotalEnergies nearly $1 billion to abandon its plans to build wind farms off the East Coast, the Interior Department said Monday at an energy conference in Houston. 2026-04-04 00:13 紐時賞析／利塔尼河左右以色列與真主黨之戰 The Litani River, a 90-mile waterway that cuts across southern Lebanon, has again become a focal point of the latest war between Israel and Hezbollah, the second in two years. 2026-04-04 00:06