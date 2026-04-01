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圖表看時事／台灣申請加入CPTPP停滯4年 若成會員國紅利多

聯合新聞網／ 記者陳儷方／台北報導
台灣加入CPTPP停滯4年 製表／財經中心
台灣加入CPTPP停滯4年 製表／財經中心

行政院經貿談判辦公室（ＯＴＮ）副總談判代表顏慧欣因病辭世後，辭呈曝光ＯＴＮ對於加入ＣＰＴＰＰ的態度既消極又敷衍。學者表示，雖然現在美國台灣最大出口國，但加入ＣＰＴＰＰ對台灣傳統產業的外銷會有所幫助，還是應該積極投入。

顏慧欣病中給行政院長卓榮泰的辭呈揭發行政院對於推動ＣＰＴＰＰ的表裡不一，「過去多次由國家領導人層級對外宣示的爭取加入ＣＰＴＰＰ一事，實際上在執行層次充滿消極敷衍的態度，無具體計畫與時程；職在過去一年半多次提出建言，不但未獲採納，甚至遭到嚴厲駁斥。」卓榮泰在辭呈內容曝光後承諾，即刻檢討ＣＰＴＰＰ工作小組，最快時間內確定時程及目標。

東海大學經濟系教授邱達生表示，美國總統川普上任後，他就很少聽到ＣＰＴＰＰ的討論了，兩岸幾乎同時間向ＣＰＴＰＰ申請加入，但至今均尚未成立工作小組，不能說沒有政治氛圍的影響。申請加入需取得成員國共識，再成立工作小組審查，據官方說法，台灣二○二一年申請後，案子仍受成員國共識與政治因素影響。

邱達生指出，台灣若能加入ＣＰＴＰＰ，將為傳統產業的外銷帶來明顯助益。由於台灣出口結構以中間財為主，加入ＣＰＴＰＰ後可依原產地規定享受零關稅，降低關稅壁壘，尤其對傳統產業出口有直接幫助，同時也能讓台灣出口市場多元化，減少對美國等單一市場的依賴。

ＣＰＴＰＰ除了提供關稅優惠，還包含高標準的智慧財產、勞工、環境規範，加入組織有助於提升台灣企業在國際市場的形象與競爭力。邱達生表示，在全球供應鏈重組及亞洲新興市場快速成長的背景下，加入ＣＰＴＰＰ可讓台灣在區域貿易網絡中占據更有利的位置。

不過，邱達生認為，ＯＴＮ有改善的必要，他指出，兩位副總談判代表竟是由經濟部次長及外交部次長兼職，沒有常設的副總談判代表，ＯＴＮ幾乎等於只是臨時的任務編組。對於出口導向的台灣而言，對外貿易談判極為重要，但相關貿易談判人才缺乏，例如最近的對美談判，或其他台灣想加入的多邊或雙邊自由貿易協定，都需要足夠的人力投入長期規劃，因此主責對外貿易談判的單位，應為常設機構比較合適。

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