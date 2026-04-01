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寫作教室／用創意談重要的事──打開寫作的開關

聯合報／ 謝承志／聯合報寫作教室講師

創意是什麼？或許，有人會說創意是1+1>2。創意，來自生活、來自行動、來自思考、來自需求。創意就是有不一樣的看法、不一樣的解法等。而我，身為資深故事人、教育工作者，長期以來所秉持的理念是：創意，就是從故事中思索、從遊戲裡學習。這也是我在課堂上經常帶著學生嘗試的方法。

一、 從故事中思索

為什麼從故事中，可以取得創意的泉源？因為我們從小到大都愛聽故事，不論形式多變、篇幅長短，我們立刻就能進入故事的情境裡，一下子就能抓住創意的“key word”，且享受其中。而故事本身，亦是傳遞創意非常好的媒介。

國際名導昆汀‧塔倫提諾說過：「我從每一部看過的電影偷取構想。」導演所說的電影，我解讀成「故事」看待。包括印度聖雄甘地的「不合作運動」，以「非暴力」的方式對付暴力，透過故事，思索不可能的「反向思考」創意。

若把這樣的「反向思考」帶回寫作，其實也能產生意想不到的效果。比如要將「氣味的書寫」描繪得淋漓盡致，若以「反向思考」技巧，描寫香氣濃烈到令人想窒息，帶來的壓迫感便會讓人印象深刻。例如：「小時候，大年初二會跟著媽媽回娘家，然而，最令我難以忘記的是，大阿姨總是帶著一股濃烈的香水味，彷彿「百花齊放」於她一身。這氣味，每吸一口都覺得黏稠，簡直快要窒息！」

二、 從遊戲裡學習

說到玩遊戲，有誰不愛呢？畢竟，愛玩是人的天性。就像大人小孩都愛的「樂高」，僅僅用構造簡單的塑膠積木，就能締造出無限創意，甚至還推出《樂高玩電影》系列作品。你知道嗎？“LEGO”的拉丁文，就是「組合、拼裝」。

其實寫作也是如此，只要換個角度重新組合，同一件事情就能產生不同的表達方式。因此，「創意」用在寫作領域上，不外乎是從各種角度來看待同一件事。當「敘事角度」不同，好比以「我遲到了」為題，我們用三種敘事來寫同一句話。

物件視角→當第一節課的鐘聲響起，全世界的節奏也跟著一起一落，然而我的腳步卻是越來越慌亂。

對立觀點→我本來想怪捷運今天特別慢，但低頭看見手機遊戲的畫面，才想起那十分鐘，其實是自己浪費掉的。

時間切片→七點五十九分，我衝上樓梯。八點整，鐘聲響起。八點零一分，我站在教室門口，發現全班的目光都望向我。

最後，打開寫作「開關」的關鍵，即是培養閱讀的習慣。一旦把閱讀當作呼吸，早上起床一睜開眼，看到外在一切事物，文字、光景、表情、符號，都是閱讀。「讀書萬卷始通神」，有了閱讀與思考，靈感自然而然地就從從腦中浮現。

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