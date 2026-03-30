抓對重點、穩定發揮！掌握115國中英語會考最後衝刺關鍵

精準掌握命題趨勢，高效複習提升應試表現

隨著115年國中教育會考進入最後倒數階段，力宇教育由 Yvonne 老師統整歷屆英語會考試題與最新命題趨勢，提出「最後一個月衝刺重點」，協助學生在關鍵階段進行高效且精準的複習，全面提升英語應試能力。

力宇教育指出，會考英語科以「閱讀理解」與「聽力測驗」為兩大核心。閱讀題型涵蓋單字、語法、克漏字及閱讀題組，整體題數穩定、出題方向明確。透過歷年數據分析，Yvonne老師協助學生抓取搶分關鍵，掌握各題型的出題重點與配分結構，並強調應避免分散複習重心，優先聚焦高頻考點，建立清晰有效的複習策略。

在字彙與片語準備方面，要特別注意一字多義的單字，建議考生以「高頻單字＋實用片語」為核心，尤其搭配力宇教育「英語常用單字2000」課程，每日穩定累積10至20個單字並結合例句練習，不僅能有效熟記單字，更能提升閱讀速度，也有助於理解題意。透過歷屆試題反覆演練，進一步熟悉出題模式，強化解題信心並降低考場不確定性。

文法複習則聚焦會考必考七大重點，包括時態、代名詞、連接詞、比較級與最高級、假設語氣與被動語態、特殊動詞及三大子句。Yvonne老師透過精選試題解析，建議以「不斷刷題與錯題整理」為複習主軸，針對易錯觀念進行加強，有效釐清概念並避免重複犯錯。力宇教育亦推出「國中英語會考總複習」課程，統整解題步驟，幫助學生快速掌握作答技巧。

在閱讀與聽力能力培養方面，採取「精聽與泛聽並行」策略。透過精聽訓練掌握關鍵字與句型結構，並搭配泛聽培養語感與語速適應能力，同時運用5W1H關鍵字技巧，提升理解效率與答題準確率，疑問句的重點整理課程，除了使用「國中英語會考總複習」外，建議還可搭配「英語常用單字2000」及「好讀英語閱讀素養」課程，透過外師朗讀與逐句解析，逐步強化聽力與閱讀素養。

此外，考前最後階段應加強實戰演練與時間掌控。建議進行計時練習，培養穩定作答節奏，並養成「先易後難」與「關鍵字判讀」的作答習慣，搭配刪去法提升整體正確率。

力宇教育表示，透過AILEAD365平台系統化的學習資源與精準教學設計，學生不僅能掌握會考重點，更能培養長期英語能力，讓學習真正內化並應用於未來各項挑戰。

最後一個月的關鍵不在於大量學習新內容，而在於「精準複習與穩定發揮」。透過有策略的準備方式，考生將能有效提升信心，在正式考試中展現最佳實力，邁向理想目標。

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