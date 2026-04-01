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好讀周報／溫室氣體濃度80萬年來新高！地球能量失衡 恐刷新高溫紀錄

聯合報／ 好讀周報
地球能量平衡和失衡示意圖。（資料來源／聯合國世界氣象組織　製表／陳韻涵）
地球能量平衡和失衡示意圖。（資料來源／聯合國世界氣象組織　製表／陳韻涵）

文／陳韻涵輯

新聞故事：聯合國世界氣象組織（WMO）23日在「世界氣象日」，發布年度「全球氣候狀態」報告，警告地球氣候面臨有紀錄以來最嚴重的能量失衡。今年報告首度納入核心指標的「地球能量失衡」去年創新高，這代表地球吸收的熱能遠超過釋放的能量，暖化影響恐怕至少持續數百年。報告分析地球能量失衡的原因，是人類排放溫室氣體濃度升至80萬年來新高，打破原本穩定的能量平衡。

WMO報告寫道，2015年至2025年已連續11年刷新有紀錄以來最熱年份，去年全球均溫較工業化前（1850年至1900年）高出約攝氏1.43度，即便受到反聖嬰（La Nina）現象而短暫降溫影響，仍排名史上前3高。

科學家警告，太平洋今年可能轉為聖嬰年（El Nino），全球氣溫可能再度攀升並刷新紀錄。

聯合國秘書長古特雷斯表示，「地球正被推向極限，所有關鍵氣候指標都亮紅燈。這已經不再是巧合，而是該行動的警訊。」他呼籲各國加速淘汰化石燃料、轉向再生能源，以確保氣候與全球安全。

WMO報告首次將「地球能量失衡」列為核心氣候指標，凸顯自1960年有觀測紀錄以來，地球能量失衡的情況持續惡化，且在過去20年間顯著加劇。WMO秘書長索羅說：「人類活動正日益擾亂自然平衡，我們將在未來數百甚至數千年承受這些後果。」

數據顯示，逾90%的多餘熱能被海洋吸收，使海洋熱含量在去年創新高，且2005年至2025年的升溫速度，為1960年至2005年的兩倍以上。海洋升溫不僅削弱碳匯（carbon sink，指吸收並儲存大氣中二氧化碳的自然或人造系統）能力，導致生態系退化與生物多樣性流失，也讓熱帶風暴變得更強烈。此外，全球海平面目前已比1993年衛星觀測起點上升約11公分，南極與格陵蘭冰蓋持續消退，北極海冰範圍同樣降至歷史低點。

氣候變遷加劇極端天氣事件，如熱浪、暴雨、乾旱與熱帶氣旋，造成人員死傷與經濟損失，擴大病媒蚊散播傳染病的風險。科學家指出，美國西南部近期出現攝氏40度以上的極端高溫，這在無人為氣候變遷影響的模擬情境下，幾乎不可能發生。

氣候變遷 高溫 溫室效應 能量 格陵蘭 好讀周報

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