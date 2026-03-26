新聞中的公民與社會／美以聯手攻擊伊朗…依據國際法規範 合法性爭議核心問題為何？

一、時事掃描

美以斬首哈米尼 伊朗最高領袖身亡 美國、以色列及伊朗相繼證實，86歲的伊朗最高領袖哈米尼在2月28日美以攻伊空襲身亡。伊朗當局宣布，全國進入40天哀悼期。美國總統川普在自創社媒真實社群寫道，對伊猛烈且精準的轟炸將持續、不間斷進行一整周，甚至更久。【2026/3/2聯合報】

二、命題趨勢

美國與以色列對伊朗多處軍政設施發動聯合空襲，德黑蘭權力核心受創，區域緊張情勢升高。回顧美國2001年出兵阿富汗、2003年入侵伊拉克的經驗，長期軍事介入曾改變中東權力版圖，也帶來重建遲滯與區域安全失衡等後續挑戰。本新聞命題焦點：國際法與武力使用原則、預防性自衛爭議、國內憲政與戰爭權限、政權更迭與外力介入、中東地緣政治連動、合法性與正當性區辨。SDGs目標：SDG16和平正義與健全制度、SDG17多元夥伴關係。

三、牛刀小試

2026年2月底，美國與以色列對伊朗發動聯合空襲，主張行動屬於預防性自衛，目的在阻止伊朗取得核武能力並削弱其區域軍事威脅。伊朗則主張該行動違反《聯合國憲章》第2條第4項之禁止使用武力原則。部分國際法學者指出，若軍事行動實質目的涉及政權轉型，將使自衛主張面臨嚴格審查；同時，美國國內亦出現總統戰爭權限之憲政討論。依據國際法規範與相關爭議，下列何者最能說明本次軍事行動合法性爭議之核心問題？

(A)迫切威脅之存在程度與自衛權行使條件之適用界線

(B)區域性盟邦的政治立場與安全合作架構之形成基礎

(C)國內戰爭權限分配與行政立法互動關係之運作模式

(D)軍事目標選擇範圍與戰略效果評估結果之影響程度

答案：A

解析：(A)爭議核心在於自衛權成立要件（武力攻擊、迫切威脅）及法律界線。(B)是政治支持與國際關係，不屬於合法性判準核心。(C)是國內憲政問題，與國際法合法性分屬不同規範體系。(D)是軍事效果評估，不是非合法性判斷之主要依據。

四、歷屆試題

某聯合國正式會員國，長期因國內族群衝突及鄰近國家的介入，導致武裝衝突不斷，甚至針對少數族群展開滅絕行動。對此，聯合國疾呼國際社會必須共同承擔並及時採取行動。聯合國及國際社會採取下列哪項作法，最有助於解除上述危機？(2025分科)

(A)對鄰近介入國家實施經濟制裁 (B)提供該國救援物資及人道協助

(C)派遣聯合部隊至該國維護秩序 (D)對族群滅絕的首謀發出逮捕令

答案：C