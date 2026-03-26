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圖表看時事／核二核三具重啟條件 圖解3大關鍵時程與機組現況

聯合新聞網／ 本報記者／連線報導
核三廠停役後轉型為恆春半島最大光電場，如今政府規畫重啟，四鄉鎮長都支持。（本報資料照片）
核三廠停役後轉型為恆春半島最大光電場，如今政府規畫重啟，四鄉鎮長都支持。（本報資料照片）

賴清德總統21日宣布，立法院通過核管法後，經濟部審慎評估，認為核二、三廠具備重啟條件，目前台電正準備重啟程序，本月底就會把再運轉計畫送核安會審議；核二、三廠也各自與合作廠商簽約進行機組自主安全檢查。

反核團體批違背承諾

反核團體怒批賴總統發言失當，一意孤行，既違背過去競選承諾，也未認真看待核安檢查的專業性，更沒有達到「核安無虞、核廢有解、社會共識」三原則，台灣地狹人稠，無法承受核災風險，因此堅決反對核二、核三再運轉。

賴總統21日赴台中參加磐石會長交接典禮，他指出，核安會審核的標準，第一是機組運作四十年要再延長是否安全，第二是核廢料如何處理，另外是政治上的民意溝通，社會有沒有共識？

即使沒有核能，賴總統強調我國電力可以穩定供應到二○三二年，目前台灣每天發電的備轉容量率大都在百分之十以上，考慮到經濟發展、國際社會需要低碳電力，以及人工智慧發展所需電力，加上政府必須依法行政，才考慮重啟核電

油氣儲量到四月無虞

賴總統也說，中東戰火會持續多久不得而知，國安團隊很早就研判這場戰爭恐怕會爆發，已做好準備。目前石油儲量超過一百天，天然氣儲量十二至十四天，三、四月供應無虞，五月還差一點點，六月美國的油、氣就會進入台灣。

台電表示，去年已評估核二廠及核三廠具有再運轉的可行性，同步啟動再運轉計畫的研提及自主安全檢查，其中核三廠的再運轉計畫本周就會提報給經濟部，再提送給核安會審查。

重啟核電 審查約需一年

核安會核安管制組簡任技正何恭旻表示，台電若要重啟核二、核三廠，必須先提出再運轉計畫，確認機組恢復到運轉期間可營運作態的各項作業要求，依美日經驗，重啟核電廠審查需花上一年左右，但核安會沒有預設立場，確保安全，才會核發執照。

對於核二、核三有望重啟，新北市府表示，核二廠是否重啟運轉屬中央權責，應由中央依專業與科學審慎評估。屏東縣政府說，若核三重啟，最重要的就是「安全」；恆春半島各鄉鎮長都樂觀其成。

能源轉型 假球疑慮不斷

北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖表示，台灣能源轉型綠能推動一直存在「打假球」的疑慮，主要源於綠能發電不穩定、對進口能源的依賴，以及實際綠能占比未達預期目標等，如今能源轉型問題與速度趕不上，只好拿老舊核電廠開刀，地方絕對反對。

國民黨指出，「非核家園」已徹底失敗，三月底送審對於迫在眉睫的停電危機根本緩不濟急，呼籲賴總統盡速發布緊急命令即刻重啟核三。

民眾黨主席黃國昌則發文指賴總統終於宣布考慮重啟核電「這是個正確且必要的決定」，酸綠委們是否也準備好轉彎了？

台北市長蔣萬安表示，賴總統的宣布讓人感嘆，過去十年民進黨政府擁抱的非核家園是完全錯誤的政策；民進黨政府要不要還給長期被打壓、抹黑甚至攻擊、支持推動核電的專家學者一個公道？

核二、核三重啟時程 製表／財經中心
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