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凱衛攜手中原展示 Nature 子刊成果：布局亞太量子金融，聯手力宇教育扎根科普人才體系

聯合新聞網／ 力宇教育
由左至右依序為中原大學智慧運算與大數據學程張晏瑞助理教授、力宇教育/凱衛資訊王崇旭董事長、中原大學智慧運算與量子資訊學院邱謙松院長、中原大學智慧運算與大數據學程胡筱薇主任
由左至右依序為中原大學智慧運算與大數據學程張晏瑞助理教授、力宇教育/凱衛資訊王崇旭董事長、中原大學智慧運算與量子資訊學院邱謙松院長、中原大學智慧運算與大數據學程胡筱薇主任

台灣年度科技盛會「AI EXPO 2026」今（25）日於台北盛大登場，聚焦人工智慧與前瞻運算。金融軟體領導廠商凱衛資訊/力宇教育董事長王崇旭親自出席，同步展示與中原大學的尖端產學成果，並正式宣告將整合旗下數位學習品牌力宇教育，啟動全台首創的「量子科普計畫」。

此舉標誌著凱衛資訊不僅在技術層面領先，更正式完成從「學術研發（中原大學）」、「產業應用（凱衛資訊）」到「人才培育（力宇教育）」的量子金融全生態系布局。

技術巔峰：Nature 子刊 QSW 引擎，打造台股「聰明 1/N」新典範

現場展出的核心技術，源自中原大學張晏瑞教授發表於 Nature Portfolio 旗下國際期刊《npj Unconventional Computing》的頂尖研究——「量子隨機行走（QSW）」。該引擎結合了量子相干演化與古典隨機性的雙通道優勢，能在極端市場環境下，精準捕捉具備「聰明 1/N」特性的最優投資配置。

凱衛研發團隊已成功將此模型移植至台股市場，在針對台股市值前 150 大及上櫃 50 大標的的回測中，QSW 展現出極高的抗雜訊穩定性。透過 NVIDIA CUDA-Q 算力加速，該引擎可在 17 秒內完成上百支股票的動態優化，顯示量子啟發式演算法已具備實務市場的商用實力。

亞太鏈結：與日韓頂尖量子 AI 巨頭共構生態系

董事長王崇旭表示，未來金融科技的競爭在於全球化的跨領域整合。凱衛資訊正積極強化國際鏈結，與亞洲指標性量子單位進行技術交流，包含日本量子應用領頭羊 Groovenauts（三菱銀行投資）及韓國金融 AI 巨頭 Qraft（軟銀投資）。此外，凱衛亦與東京大學、慶應大學保持緊密互動，共同探索量子技術向產業落地的各種可能性。

資源整合：力宇教育發揮數位教材領航實績，啟動量子科普計畫

除技術商用外，王崇旭董事長亦宣布將整合旗下數位學習領導品牌力宇教育的龐大能量，全面投入量子 AI 科普教育。力宇教育背後擁有聯合線上、南一書局、力麗集團等強大產業股東支持；在政府先前推動的「中小學數位學習精進方案」中，力宇教育憑藉高品質、多樣化的數位教材系統，在全台校園奠定了極高的市佔率與實戰口碑。

王董事長強調，未來計畫運用力宇教育在數位教材轉化上的專業實力，研議將 Nature 等級的艱深量子理論，轉化為更具啟發性的數位學習內容。透過凱衛資訊作為產學銜接的平台，期待能與學術端共同探索將量子思維導入基礎教育的可能性，培育具備前瞻視野的數位人才，為台灣在亞太量子金融競爭中扎根長遠優勢。

力宇教育 數位學習 金融科技

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