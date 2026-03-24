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看病前先問AI已成就醫習慣？ 醫揭臨床觀察「這一點」...恐已是趨勢

國際小學堂／伊朗抗美 無人機以小博大

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
俄羅斯以伊朗「見證者」為原型打造「Geran-2」無人機。圖為烏克蘭基輔展示的受損俄國無人機，攝於去年十二月廿六日。（路透）
俄羅斯以伊朗「見證者」為原型打造「Geran-2」無人機。圖為烏克蘭基輔展示的受損俄國無人機，攝於去年十二月廿六日。（路透）

巴林首都麥納瑪的一棟大樓遭伊朗無人機擊中，二月廿八日可見起火並竄出煙霧。（路透）
巴林首都麥納瑪的一棟大樓遭伊朗無人機擊中，二月廿八日可見起火並竄出煙霧。（路透）

美國和以色列二月底空襲伊朗後，伊朗報復攻擊的無人機不只襲擊美國駐中東使館，就連飯店、機場等民間設施也遭殃。

專家說，伊朗無人機價廉粗糙，現代防空系統卻難以偵測，又因具備殺傷力，對手不得不付出高昂防禦成本。

擾亂經濟 製造民眾恐慌

美、以兩國二月廿八日襲擊伊朗並擊殺時任最高領袖哈米尼後，伊朗除了發射飛彈，也運用大量無人機報復，使一幕幕駭人的畫面在中東上演。

紐約時報三月稍早報導，伊朗無人機已襲擊美國駐沙烏地阿拉伯首都利雅德的大使館，以及美國電商巨擘亞馬遜位於阿拉伯聯合大公國的資料中心。

網路上的影片還顯示，伊朗的「見證者」無人機曾撞向巴林一棟高樓，以及阿聯杜拜的棕櫚島費爾蒙五星飯店。

另有影片顯示，杜拜機場因無人機攻擊濃煙瀰漫、巴林一座昂貴雷達設施在爆炸中坍塌。伊朗空襲下，中東的航空交通陷入癱瘓，導致觀光和商務旅客滯留當地。

美國智庫「華盛頓近東政策研究所」的伊朗安全專家納迪米說，伊朗無人機戰略的核心，在於能製造民眾恐懼、破壞經濟穩定並擾亂日常生活，這些攻擊是伊朗政府從事國內宣傳、向伊朗民眾展示「成功案例」的必要手段。

納迪米說，伊朗將大量無人機存放在洞穴等隱密處，其庫存至少足以在幾周內，持續每天發射數百架無人機。

這些無人機發射流程簡便迅速，通常只需利用裝載在改裝卡車上的貨櫃即可發射，美國和以色列軍隊已將「見證者」無人機的製造中心和發射區，視為攻擊目標。

小巧難防 還獲俄國升級

美國市場研究公司「國際預測」國防分析師米斯凱利說，伊朗無人機設計的宗旨就是要製造混亂，這些無人機爆炸的畫面在媒體上也極具煽動性。

米斯凱利也說，伊朗無人機體積小到足以躲避雷達探測，且因價格夠低廉，伊朗能大量發射，加上其殺傷力也夠，遇襲國家只得用更昂貴手段來攔截。

紐時說，伊朗「見證者」結構粗糙，且速度偏慢、飛行高度偏低，現代防空系統很難偵測，雷達設備的軟體通常會過濾掉這類低速目標。防禦「見證者」攻擊的代價也很高昂，每發攔截飛彈的價格達三百萬美元至一二○○萬美元。

「見證者」最早的應用案例之一，是在二○一九年對沙國石油設施的攻擊。該款新武器的設計將現有的技術拼湊起來，包括以逆向工程仿製、供輕型飛機用的一種簡易德國製發動機。

從許多方面看，這次伊朗衝突是俄烏戰爭的「進化版」。二○二二年俄烏開戰後，由於俄國無人機生產受到國際制裁影響等因素，莫斯科進口伊朗無人機。美國智庫哈德遜研究所資深研究員克拉克說，俄國現在自己就有「見證者」製造設施，還進行若干改良，改善感測器、自動導航和目標定位能力等，這些進步也「回流」到伊朗。

美以應對 向烏克蘭取經

在烏克蘭，大批「見證者」發動的「蜂群攻擊」十分常見。在若干發布空襲預警的網路管道，甚至還出現了專門形容「見證者」攻擊來襲的表情符號。

為了應對，烏軍已開發幾款偵測系統，能利用攝影機和聲學設備來捕捉這些無人機所發出、類似割草機的呼嘯聲。烏國也進行多種攔截無人機的實驗，包括利用機關槍、電子武器、網子甚至其他無人機。

部分烏國的防禦技術，在這次美伊開戰後開始流向捲入衝突的國家。烏國總統澤倫斯基三月初說，已和美國官員以及阿聯與卡達的領袖，就提供無人機防禦技術進行磋商。他聲稱，烏國對抗「見證者」的技術目前是世界頂尖，會受到多方求助的原因很明顯。

美以的空襲持續摧毀伊朗無人機生產設施之際，許多人都在看俄國是否會向伊朗提供「見證者」，增援伊朗攻勢。

克拉克說，俄國的無人機製造設施規模已超越伊朗；鑒於伊朗在俄烏戰爭時支持俄方製造無人機，「俄國會投桃報李嗎？」

莫斯科 哈米尼 防空系統

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