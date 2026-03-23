國際小學堂／美仿製「見證者」 搭配星鏈還擊伊朗

面對俄羅斯等國採用伊朗「見證者」無人機，美國軍方先是研究如何壓低攔截成本，後來靈機一動：何不就直接仿製「見證者」無人機？於是，美國的低成本無人作戰攻擊系統LUCAS誕生，並在近期美伊衝突中首次投入實戰。

高效低成本 催生LUCAS系統

紐約時報三月稍早報導，早在這波美伊衝突前，由於伊朗一直向俄國、委內瑞拉、黎巴嫩真主黨等盟友分享無人機技術，美軍一直設法找出便宜方法來擊落「見證者」。二○二四年，美軍研發部門對「見證者」進行逆向工程，希望開發新的防禦手段。

這時，美軍想到：見證者若這麼便宜又有效，乾脆如法炮製；其成果就是LUCAS系統。在二月底爆發的美伊衝突，美軍首次在實戰中使用該系統的無人機，打擊伊朗基礎設施並壓制其防空系統。負責中東美軍行動的美國中央司令部本月曾在社群媒體說，仿照伊朗「見證者」無人機設計的低成本無人機，已出動還擊伊朗。

「見證者」和LUCAS無人機每架造價約為三點五萬美元，機長逾三公尺、翼展約二點五公尺，輸入攻擊目標的座標後就能自主飛行，機頭的炸藥會在撞擊目標後引爆。

有了這類無人機，以往需要大量昂貴飛彈才能執行的轟炸行動，現在只要相當於多輛轎車的成本。曾經看似與戰火無緣的地方，例如杜拜等波斯灣地區繁華城市，伊朗如今也能輕易轟炸。

新無人系統 改變戰爭型態

曾參與LUCAS計畫、拜登政府時期的美國國防部官員霍洛維茲說，這類無人系統能力正迅速普及；隨著自主系統的軟體進步、製造速度提升，以及精準導引目標技術流通，低成本無人機將持續在戰場上運用，「現在所有國家或武裝團體都愈來愈有能力從事偵察、近程甚至遠程打擊，這確實正改變戰爭本質」。

LUCAS系統是由亞利桑那州小型新創公司SpektreWorks生產。國防分析家認為，LUCAS在伊朗是使用衛星通訊系統進行導航，這可能是SpaceX的「星盾」。星盾即「星鏈」服務的軍用版，主要用於國安相關通訊。

五角大廈前政策顧問、美國喬治城大學安全與新興科技中心分析師卡恩說，這是自冷戰初期以來，美國首次發現對手擁有的特定能力可填補美方自身空缺、於是依樣仿製的案例。