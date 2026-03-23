115會考／非選題竟能多錯5題選擇？揭秘會考數學「高容錯」搶分戰略

一、115年國中教育會考數學科試題題型與趨勢

隨著108課綱進入第五屆，國中教育會考數學科的命題趨勢已趨於穩定。補教名師李熙老師根據111至114年的歷屆試題進行深度解析，點出今年會考的核心結構與應試關鍵，協助考生在最後衝刺階段精準取分。

1. 題型分布：結構穩定，決勝關鍵在「題組」

根據往年經驗，今年數學科預計維持既有架構：

●選擇題：共25題，涵蓋基礎運算與核心觀念。

●非選擇題：固定2題，考驗學生的解題過程與邏輯表達。

●生活實踐題：考卷最後2題通常為「生活題組題」，是素養導向最鮮明的指標。

2. 趨勢分析：核心學科能力與生活實踐並重

自新課綱推行以來，數學科已擺脫單純的公式運算，轉向「素養導向」與「跨領域」的活用設計：

●守住基本盤：試題本仍保有一定比例的核心學科概念，用以評量學生的基礎紮實度。

●強化情境感：「生活實踐題」的比重逐年提升，題目將嵌入真實的情境脈絡（如稅率、租借方案、建築空間等）進行提問。

3. 應試心法：突破「長難題」的閱讀屏障

回顧114年會考，許多考生反應題目敘述日益冗長，導致閱讀壓力倍增。李熙老師預測，今年題型趨勢將延續此風格，「閱讀理解與資訊擷取能力」將成為數學高分的隱形門檻。

李熙老師建議，得分關鍵在於：

●精準識讀：具備在長篇文字中快速擷取關鍵數據的能力。

●邏輯轉化：將口語化的敘述「翻譯」成對應的數學觀念或幾何模型。

●知識運用：靈活調動解題工具，完成最後的精確運算。

4. 114年會考各冊題數分布

5. 111年～114年會考出題分布

二、應考訣竅

1. 選擇題四個選項平均分配，若同學遇到不會寫的題目時，可依照其他試題所出現的選項，以平均分配的方式來猜選答案，命中的機率會相對高一些。

2. 非選擇題絕對不能輕言放棄。以114年的數學科級分對應表而言，若非選擇題拿0分，則選擇題必須25題答對23題才能拿到A；而若是非選擇題拿到滿分6分的同學，選擇題只要答對18題，容錯7題，一樣可以拿到A，由此可見非選擇題的重要性。

註：李熙老師分析數學科級分對應表，以及各等級容錯題數，詳見影片。

3. 作答順序與時間分配，選擇題第1至15題（25分鐘）→非選擇題（10分鐘）→回頭寫剩餘的選擇題。

原則上選擇題第1至15題為基本分數，非選擇題通常為1題代數與1題幾何，代數題通常都要討論，耗時較長，需細心列式；幾何題的第1小題很好拿分，同學務必優先把握。

三、常考題型分析

1. 因、倍數：如果只用國小的知識來解題會比較吃虧，同學可以詳讀第一冊的因、倍數性質來幫助解題。常考的概念：對稱性質、倍數的判斷、最大公因數與最小公倍數的應用。

2. 內、外、重心：近年考題已跳脫單純的「帶公式運算」，而是著重在三心的作法，以及三心延伸的特性。

3. 二次函數：年年必考的主題，最常考的觀念為對稱性（對稱軸與頂點）、平移（開口方向大小不變）、最大值與最小值（頂點），同學一定要熟悉這些概念。

4. 統計圖表：連續3年皆有命題，通常題目的文字量都會比較多，重點在於要了解圖表所帶給你的訊息，只要了解所問的題目重點結合圖表中的訊息，原則上都可以拿到分數，這類題型即為標準的素養題。

註：詳細的常考題型分析與必考重點，請見李熙老師影片教學。

四、考前一個月的建議

1. 加強「實戰經驗」

務必要把歷屆的會考題練習至少2次以上，透過一次又一次歷屆試題的演練，可以幫助找出比較薄弱的章節，沒做題目之前似乎懂，做了歷屆試題後卻發現又有問題，利用這樣的演練把自己似懂非懂的觀念確實釐清。

2. 不浪費時間在課綱已刪除的內容

考試只剩下一個月左右的時間，在有限的時間下更要有「選擇性」的準備，千萬別浪費在那些不曾出過甚至根本不會考的題目。依據「十二年國民基本教育課程綱要」數學領域手冊規定，以下內容是115年會考不會出現的題型：

(1) 不處理「絕對值的方程式與不等式」的題型。

(2) 不涉及科學記號的四則運算及其他底數的負整數次方。

(3) 三視圖不出現「提供視圖要求學生重製立體圖形」的題型。

(4) 解二元一次聯立方程式，不考慮到無解及無限多組解的狀況。

(5) 不涉及有兩個不等號的一元一次不等式。例：－2＜3x＋5＜9。

(6) 多項式乘法，乘積最高次為三次。

(7) 多項式除法，被除式次數最高為二次。不涉及使用分離係數法。

(8) 不出現函數符號 f(x)、g(x) ……。

(9) 不談論圖形的包含關係。

(10) 複合圖形以多邊形為限，不適合出現與圓相關的圖形。

(11) 不介紹圓內角、圓外角、弦切角及圓冪性質。

(12) 不處理兩圓的位置關係及兩圓的公切線。

(13) 不涉及二次函數的配方法。

3. 訓練自己在時間限制壓力下做題

自己在家模擬考場情境，準備好碼錶、2B鉛筆、黑色墨水原子筆、畫卡，塑造真實考場氛圍。強化自己拿到試卷後的讀題速度、作答速度、時間分配、甚至猜答案。事先培養這些臨場考試技巧，相信大家可以在最後一個月做最完整的準備。

4. 調整身體狀態

剩下一個月的時間，同學們應試著慢慢提前睡覺，在考前一個禮拜時最好可以達到22點前就寢，讓身體有充足的休息時間。飲食方面也以清淡為主，盡量不要吃調味重的、辣的，讓身體保持舒適健康的狀態，迎戰教育會考，祝福每一位即將上考場的會考戰士們都能發揮實力，及第成名！

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