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好讀周報／美通訊巨頭大規模斷訊！百萬人「無手機可用」數小時爆焦慮

聯合報／ 好讀周報
手機斷訊期間，有人無法使用信用卡付款，有人無法查看醫療檢查報告及預約紀錄，凡此種種皆造成諸多不便。（圖／取自網路）
手機斷訊期間，有人無法使用信用卡付款，有人無法查看醫療檢查報告及預約紀錄，凡此種種皆造成諸多不便。（圖／取自網路）

文／趙坤茂

威訊（Verizon）、AT&T和T-Mobile名列美國三大科技電信公司，就如同台灣電信三雄中華電信、台灣大哥大和遠傳電信一般，戮力以無遠弗屆的電信網路設施，守護著普羅大眾的日常通訊需求。

1月中旬，威訊的電信網路爆發大規模斷訊事件，超過百萬用戶的手機服務中斷達數小時以上。在這極為煎熬的困頓時段，許多用戶無法與親友聯繫，撥接手機時會聽到「該用戶暫時無法接聽」的語音訊息，因而產生社交焦慮與擔憂。

此番大規模斷訊事件中，大量用戶因手機無法接收驗證碼而被鎖在自己的數位生活之外，凸顯日益盛行的雙重認證（Two-Factor Authentication）一旦失能，將造成相當嚴重的個人認證危機。手機斷訊期間，有人無法登入銀行帳戶，有人無法使用信用卡付款，有人無法查看醫療檢查報告及預約紀錄，凡此種種皆造成諸多不便。

更有甚者，斷訊也牽涉到醫療安全風險，例如不少用戶的手機在斷訊期間自動切換至緊急服務電話（SOS）模式，雖然仍可撥打緊急服務，但若通話中斷，接線員將無法回撥給求救者。對於重災或重症患者而言，緊急救援十萬火急，每一秒的延誤都可能致命。又如醫療照護通常需透過電子健康紀錄即時查詢患者的藥物過敏史，倘若無法順利取得關鍵數據，可能會讓照護結果惡化。回顧歷年來醫療機構的斷訊事件，我們清楚看到當前臨床醫療系統在極度數位化後，其資安課題除了力保醫療資料的機密性及不可竄改性外，也必須重視資通基礎建設萬一失能時的應變措施。

此外，現代外送產業高度依賴穩定的行動網路，使得這次斷訊事件也讓外送員因為無法連線接單而影響生計，店家因無法出單而被標示為「暫時關閉」，而消費者則在訂餐後，因無法即時看到外送員的位置而在門口空等或遺失餐點。威訊近日宣布，將向所有受影響的用戶提供20美元的補償，儘管只是杯水車薪，但也不無小補。

威訊表示：「這項補償並非為了彌補所發生的事情，因為任何補償都無法真正彌補。然而，此乃一種對客戶時間的認可，也表明我們重視此事。」遺憾的是，許多受害用戶收到冒充威訊賠償的釣魚訊息，被誘導點擊偽裝的網路連結提出申請，其後果不僅暴露個人資訊和帳戶詳情，也可能讓手機被植入惡意軟體。此種傷天害理的詐騙手法，警示我們在智慧裝置出現差池時，更要步步為營，以免二度受害。

趁撰稿構思空檔，上網預訂下一趟輕旅行的旅宿及餐飲，其間為了信用卡的3D驗證，就曾多次使用手機來讀取網頁識別碼及交易驗證碼。倘若線上預訂當下手機收訊失能，還真讓人一時之間無從證明自己就是本尊。唉！手機已然是我們的數位分身，有它走遍天下，無它可就寸步難行囉！

（作者為台大資工系教授）

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