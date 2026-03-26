好讀周報／古巴全島大停電！美施壓能源制裁 當局經濟大鬆綁

文／陳韻涵輯

加勒比海共產國家古巴16日發生近年最嚴重的全島停電事件，凸顯該島國能源短缺情況惡化。美國近年加強石油封鎖孤立古巴，美國總統川普屢次公開呼籲古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Díaz-Canel）下台，美古關係急劇惡化。哥斯大黎加18日宣布與古巴斷交，凸顯區域政治連鎖效應。

然而，就在美國擴大施壓古巴之際，古巴政府17日在部長會議上，宣布推動近70年來最大規模的經濟開放政策，試圖透過制度鬆綁應對國際長期制裁並解決國內經濟困境。實施共產體制的古巴政府首度在憲法中提及「私有財產」，堪稱意義重大的轉變。

●千萬人摸黑29小時 未來仍分區停電

古巴16日全國停電，將近1000萬人摸黑超過29小時。國家電網17日傍晚全面恢復運作，關鍵的吉特拉斯燃油發電廠重新啟動，但發電量仍供不應求。燃料嚴重短缺加上發電設施老舊，未來仍可能持續分區輪流停電。

古巴民眾過去數月來，每天至少停電16小時。首都哈瓦那居民德奧卡說：「停電嚴重影響我們的生活，但我們只能等待，看看書，否則壓力會讓人崩潰。」

嚴重的燃料短缺導致抽水和供水中斷，古巴民眾聚集在水車旁裝水。（圖／路透）

●美封鎖石油供應 燃料不足影響民生

這場電力危機的核心源自於美國加強封鎖古巴石油，華府不僅切斷古巴自委內瑞拉進口石油的主要來源，還對向古巴運送燃料的國家施加關稅與制裁。燃料不足導致交通、醫院、水電系統癱瘓，學校被迫停課。

面對古巴民生危機，川普強硬表示，「我相信我能以某種形式拿下古巴」，且「我想怎麼處置它都行」。

古巴駐美使團副團長迪耶格斯（Tanieris Dieguez）強調，哈瓦那願意對話，但「政治體制永遠不會成為談判籌碼」，並要求美方尊重古巴的主權與自決權。

56歲的機械師胡安·卡洛斯·皮諾正在往他的改裝車油箱裡裝木炭。由於美國切斷加勒比海島國的石油供應，木炭成為便宜、易取得的替代品。（圖／路透）

●哥斯大黎加斷交 區域孤立壓力升高

在美國日益增加壓力的情況下，哥斯大黎加總統查維斯（Rodrigo Chaves）18日宣布與古巴斷交，關閉哥斯大黎加駐哈瓦那大使館。

查維斯在美方捐贈的毒品掃描偵查站的啟用儀式上表示，鑒於古巴共產政權「不人道地對待國民」，哥斯大黎加「不承認古巴共產主義政權的合法性」。

古巴外交部對此回應，哥斯大黎加斷交的決定是為了「配合美國孤立古巴的新一輪攻勢」。

●古巴經濟改革 強化與私部門合作

面對美方施壓，古巴副總理與外貿部長佩雷斯-奧利瓦（Oscar Pérez-Oliva Fraga）16日宣布一系列經濟改革措施，包括允許海外僑民回國投資、持有企業、開設外幣帳戶，甚至取得農地使用權，其中投資項目涵蓋小型、大型及基礎設施投資項目。

佩雷斯-奧利瓦接受美國「國家廣播公司新聞網」（NBC）專訪時表示，古巴政府將打破政治禁忌，「願意與美國企業、旅居美國的古巴僑民及其後代，建立順暢的商業關係」。

古巴政府公布第114/2025號法令，允許成立由國營與私營企業共同組成的公私合營公司，並建立「混合型有限責任公司」制度，賦予企業更大經營自主權，包括開設銀行帳戶及決定進出口業務。

西班牙「國家報」（El Pais）分析，古巴此舉堪稱1959年革命以來，最重大的一次經濟政策調整，但官員坦言，美國長期的經濟禁運仍是吸引外資的主要障礙。

狄亞士-卡奈16日在部長會議中重申，專注落實經濟與社會改革，強化國家與私部門之間的合作，拓展與海外古巴人的經貿連結。專家解讀，這是古巴官方首度明確承認，單靠國營體系已難支撐經濟運作。

儘管如此，學界對改革成效仍持審慎態度。曾任古巴經濟研究中心研究員，目前是華盛頓美國大學教授的托雷斯（Ricardo Torres）指出，新制度仍在高度集中的官僚框架中運作，所有合資企業都須經政府審批，凸顯決策權並未真正下放。他認為，古巴政府希望在不放棄經濟主導地位的前提下，引入私部門資本與資源以緩解壓力，屬有限開放的改革。

古巴總統狄亞士-卡奈譴責美國幾乎天天公開威脅古巴，甚至「打算接管這個國家」。（圖／歐新社）

●看問題／與俄結盟 長期遭制裁 通膨飆升 示威變日常

古巴的經濟困境可回溯至1959年古巴革命，強人卡斯楚（Fidel Castro）推翻親美政權，建立社會主義體制，並與蘇聯結盟。美國隨即對古巴實施長期經濟制裁與貿易禁運，美古關係急遽惡化，1962年的古巴飛彈危機差點引發全球核武大戰。

冷戰期間，蘇聯提供能源與經濟援助，使古巴得以維持運作；然而，蘇聯1991年解體後，古巴經濟遭受重創，國內生產毛額（GDP）一度萎縮約35%，停電與配給制度成為常態。

古巴依賴觀光與有限的市場改革維持經濟，並在1990年代末期與委內瑞拉建立能源互補關係。不過，隨著美國介入委內瑞拉政局並切斷石油進口命脈，古巴的經濟支柱再度崩解。

古巴目前仍維持一黨制，由共產黨全面掌控政治與經濟。狄亞士-卡奈2018年上任後推動有限改革，如擴大私營部門並引入外資，但仍未根本改變該國經濟體制。

專家指出，古巴電網依賴蘇聯時期建造的老舊火力發電廠，高度依賴進口石油，使古巴在封鎖下極容易陷入系統性崩潰。

此外，古巴的通膨飆升、貨幣貶值與食品短缺，民眾對政府積怨已深，抗議示威層出不窮。

美古雙方試圖透過對話緩解危機，但談判陷入僵局。川普政府指哈瓦那政府急著達成協議，而古巴方面則強調平等對話。

分析認為，美古當前局勢堪稱冷戰結束以來最嚴峻的情況，美國透過能源與經濟手段加壓，而古巴拒絕在政治體制上讓步。