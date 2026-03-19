新聞中的公民與社會／守住短尾矮袋鼠家鄉！羅特尼斯島湧人潮 祭多項制度措施

一、時事掃描

守住最快樂動物的故鄉！「短尾矮袋鼠島」禁開車、拒高樓 打造永續觀光 位於澳洲西部的羅特尼斯島（Rottnest Island），因為住著「世界上最快樂的動物」短尾矮袋鼠，而在全球一夕爆紅，但這座步調悠緩的印度洋小島可不只有可愛動物而已，還有令人驚豔的環境與生態永續政策。【2026/2/17udn】

二、命題趨勢

羅特尼斯島在觀光快速成長下，選擇以嚴格制度進行治理，以避免自然環境與文化景觀受到過度衝擊，試圖在觀光發展與環境保護之間取得長期平衡。這類永續觀光治理並非特例，例如不丹採取高費率入境制度以控制旅客量，威尼斯對短期遊客收取入城費以減少過度觀光壓力，紐西蘭部分國家公園透過預約與承載量管理限制進入人數，顯示各國以政策工具調節觀光活動對環境與社會的影響。本新聞命題焦點：永續發展與觀光治理、政府治理工具運用、公共資源管理概念、環境承載量意涵。SDGs議題連結：SDG11永續城市與社區、SDG15陸域生態保護。

三、牛刀小試

澳洲Rottnest Island因短尾矮袋鼠走紅後，遊客人數迅速增加。為降低觀光活動對環境與生態的衝擊，當地政府採行多項長期制度措施，包括：土地所有權統一由政府管理並採租賃制度、限制建築高度與材料使用、要求開發後進行植被復原、禁止外來物種種植、全面禁止私人汽車通行；島嶼管理計畫定期更新，設定提升再生能源使用比例等長期目標。這些政策的核心理念，在於維持島嶼能支撐經濟發展，同時不致破壞自然與文化價值。依據上文判斷，對Rottnest Island治理模式的理解，下列何者最為適切？

(A)透過降低開發限制吸引觀光投資，以促進產業快速成長並提升整體旅遊收益

(B)以制度性使用規範引導開發行為，以維持環境承載能力並確保長期永續發展

(C)藉由地方居民共同參與政策決策，以確保觀光利益能夠依社區需求進行分配

(D)運用短期行政措施彈性調整政策，以迅速回應觀光市場需求與旅遊變動情勢

答案：B

解析：(A)題文提到土地公有、開發限制與無車政策等管制措施，目的在降低觀光對環境造成的衝擊，未顯示政策是為吸引投資或提高觀光收益。(B)當地政府規範管理土地利用與開發行為之政策，圍繞維持生態保護與經濟發展的平衡；同時，管理計畫定期更新也顯示這是長期制度治理。(C)政策由當地政府制定並執行，題文未提及居民參與決策或共同治理機制。(D)島嶼管理計畫定期更新進行更新，政策內容多為長期制度規範與發展目標，並未呈現因應市場變動的短期行政調整措施。

四、歷屆試題

某地區因氣候乾燥，雷暴閃電誘發的火苗引發大規模森林野火，經濟損失慘重。此地是著名的葡萄酒鄉，葡萄酒產量占該國的90%，但森林野火波及並燒毀許多葡萄園和酒莊，嚴重影響當年葡萄酒市場。有學者認為，此極端氣候與該國過高的排碳量有關，主要來自石油的消耗。為避免災害再次發生，該國政府將於2035年禁止燃油車的使用並逐步改用綠能發電。此舉不利多數產業的發展，引發許多業者不滿。請問：依據題文，下列何者最能呈現該國面臨的問題？(2022學測)

(A)石油消耗過多造成油價高漲，迫使政府改用綠色能源的問題

(B)氣候的變遷導致環境保護與生產成本之間所面臨的兩難問題

(C)綠能發展與作物轉型兩者之間將形成資源配置上的取捨問題

(D)葡萄酒產業使資源消耗殆盡，進而造成氣候變遷與環保問題

答案：B