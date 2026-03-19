閱讀數學／第一封AI情書（二）

上週我們講到圖靈與斯特拉奇（Christopher Strachey）的故事，後者徒手寫程式碼。對，70多年前的「寫程式」跟現在完全是兩回事。當時的程式語法非常繁瑣複雜，而且得先用手寫，再用打孔機的方式把程式碼轉到紙帶，再輸入電腦。斯特拉奇拿筆寫了千行程式，然後發現——他需要更好的電腦才能執行西洋棋。誰有好電腦？

圖靈學長現在已經是全國知名的科學家，他一定有吧？或許他也還記得我吧？斯特拉奇抱著嘗試的心情，把程式紙帶和說明書裝進信封，寄給學長。

「親愛的艾倫：我已經完成了我的第一版西洋棋程式⋯⋯」

圖靈收到信後，立刻寄給他自己編寫的電腦手冊。原來，當時電腦不像現在有通用語言，換一台電腦就好像從跟英國人變成跟德國人說話，有些語法或許可以類推，但基本上是要整個重來的。

斯特拉奇在還沒摸過新電腦，再次手寫千行程式碼後去找圖靈。然後，只花了一個晚上，就debug完畢，做出了電腦版的西洋棋！這裡要好好說明，才能讓大家知道這有多厲害：因為寫程式需要邏輯，對新電腦的語法理解力，任何一個筆誤，打孔洞轉換的錯誤，都會導致執行失敗。更慘的是，那個年代的錯誤提示也沒辦法幫你聚焦問題。多數時候你得從頭開始，檢視到底哪裡出了錯。這樣還只花1個晚上，已經不是厲害，而是超神！16年前，斯特拉奇知道大他四屆的，有一位數學天才；16年後，圖靈發現小他四屆的，有一位程式天才。

圖靈立刻推薦斯特拉奇，稱他是「英國最具創意的非數值程式設計者」。隔年，斯特拉奇成為圖靈的同事。

然而，才在斯特拉奇加入的兩個月前，圖靈剛因為同性戀指控被捕並受審。

後來有學者分析，或許正是因為國王學院開放的風氣，讓圖靈學到了坦率面對自己、不撒謊、不隱瞞。他對警方坦承自己的性向，最後卻被化學去勢。

人生最低落的期間，還好有斯特拉奇的加入，讓圖靈在研究上多了一位能並駕齊驅，一起討論的夥伴。

（未完待續）