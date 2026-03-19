丹鳳高中與善科基金會二度合作 推動AI×永續跨域課程 培養未來解題人才

面對氣候變遷與數位轉型雙重浪潮，教育不再只是知識傳遞，更肩負培養學生跨域整合與回應真實問題能力的使命。丹鳳高中本學期再次與財團法人善科教育基金會合作，導入由國立臺灣師範大學、善科教育基金會及日月光環保永續基金會共同研發的「跨域解題——AI應用於環境永續Ⅲ」微課程，透過AI與永續議題結合，帶領學生從學習走向行動。

本次課程由臺師大永續管理與環境教育研究所葉欣誠教授，以及電機工程學系賴以威副教授領軍，集結跨領域專業師資共同設計，課程內容涵蓋人工智慧基礎應用、數據分析、問題建模與永續發展目標，引導學生從環境議題出發，思考科技如何回應社會需求，實踐「會用科技，也善用科技」的學習精神。

善科教育基金會執行長蕭秀琴表示，這套課程經過多個學期的累積與調整，已逐步發展出兼具深度與實作性的教學模式。她指出：「我們觀察到，學生在面對環境問題時，其實不缺少熱情，缺少的是一套能夠幫助他們理解問題、分析問題並提出行動方案的工具。這次很高興再次與丹鳳高中合作，期待透過AI與永續課程的結合，讓學生看見自己也能成為解決問題的人，進一步把對環境的關心，轉化成具體行動力。」

丹鳳高中校長姜禮德表示，AI已不只是技術能力，更是未來公民面對世界的重要素養。透過這項跨域課程，學生得以在自主學習中接軌國際議題，培養系統思考、科技應用與永續實踐能力，為未來社會挑戰預作準備。

在自主學習課程前，校長姜禮德特別和選修的學生說，學校持續引進前瞻AI課程，就是希望學生在高中階段便能拓展視野，理解科技發展與全球議題之間的關聯，成為兼具專業素養與責任意識的未來人才。

丹鳳高中圖書館主任宋怡慧也表示：「自主學習不只是把時間交還給學生，更重要的是幫助他們在真實議題中找到學習的方向與意義。這次透過AI與永續課程的結合，我們希望學生不只學會新科技，更能在探索過程中培養思辨能力、行動能力與面向未來的責任感。當學生願意從關心環境出發，嘗試用自己的方式理解世界、回應世界，自主學習的價值才真正被實現。」

丹鳳高中期待未來將持續結合校內外資源，深化AI與永續教育實踐，陪伴學生把知識轉化為能力，把關懷轉化為行動，培育具全球視野與社會責任感的新世代公民。

校長和學生分享科技與永續議題連結的重要性。圖／宋怡慧老師 提供

學生在課程前學習如何在專題探究進行AI工具的使用。圖／宋怡慧老師 提供

學生在AI永續課程與講師邸老師互動熱絡活潑。圖／宋怡慧老師 提供