科學人／你以為只是開圖鑑打道館？寶可夢其實是科學家的搖籃！

1996年問世的寶可夢（Pokémon）剛滿三十歲，而這個IP早已是跨越國界的文化現象。位於東京讀賣樂園第一座常設主題樂園開幕前就把售票網站塞到當機，手機遊戲Pokémon GO也仍持續發起全球抓寶活動吸引訓練家走出門外，競技卡牌遊戲更被稱為小學生的有價證卷，其影響力無可倫比。

然而，它最厲害的成就絕對是替科學界瘋狂量產人才。對許多生物學家來說，入坑科學的瞬間未必是在踏入實驗室，而是小時候握著電玩主機、盯著《神奇寶貝》動畫的那個夏天。

抓蟲狂熱份子的分類學實境秀

事實上，寶可夢遊戲設計師之一田尻智從小就是個抓蟲狂熱份子，他把穿梭在廢墟與田野間的採集經驗，濃縮進遊戲卡匣裡。

從小就是重度玩家的加拿大古爾夫大學昆蟲學家蒙克頓（Spencer Monckton）指出，玩家在遊戲裡瘋狂搜集開圖鑑的行徑，和昆蟲學家做的事非常相似。而當玩家必須根據虛構生物的特徵與能力進行歸類時，他說：「那不就是分類學！」蒙克頓甚至把他在智利開車兜風發現的長臉新種蜜蜂，直接用他所廚的寶可夢命名為噴火龍（Chilicola charizard）。

重度玩家蒙克頓以噴火龍為種小名命名他所發現的新種蜜蜂。圖／Reggie-800's Nintendo Secrets@X

藏在遊戲匣裡的演化論

台大生態學與演化生物學研究所教授胡哲明更堂而皇之的把寶可夢搬進大學課堂。他發現寶可夢多變的外形，剛好能拿來訓練學生製作系譜樹，免得他們被常識以及教科書死板的框架綁死 。

台大教授胡哲明將寶可夢分類作為演化生物學教材。圖／胡哲明

他統計前五世代的寶可夢發現，脊索動物比例高得離譜，其中哺乳類佔了大半，真菌和植物卻像邊緣人。這反映了人類對自然界生物最初的認知偏誤：總是先看見大型動物。有趣的是，寶可夢的分類框架其實完美致敬了1735年瑞典學者林奈（Carl Linnaeus）《自然系統》（Systema Naturae）中的動物、植物、礦物三大分界。

至於遊戲裡常發生的「進化」（evolution）現象，胡哲明直言那更像是昆蟲的變態或老化，例如綠毛蟲變成巴大蝴，妙蛙種子長大成妙蛙花。真正的生物演化機制反而藏在遊戲細節中：彩粉蝶（Vivillon）因地區而有不同斑紋、海兔獸（Gastrodon）在東西海域長得不一樣等，呈現了異域種化初期現象，而玩家間瘋狂追求的個體數值強弱，更是血淋淋的生存競爭。

用虛構對抗現實

然而2002年一項殘酷的調查顯示，英國學童能隨口喊出幾百種寶可夢，卻對自家後院可能出沒的野生動物一無所知。這讓教育工作者緊張之餘，更決定借用這套成癮機制借力使力。美國華盛頓大學的卡拉漢（Meggie Callahan）等學者共同開發出一款名為Phylo的生態卡牌遊戲，讓玩家在建立與破壞食物鏈的過程中，把真實生態系的運作機制牢牢記在腦海裡，成效遠比死背教科書好。

這股來自虛擬世界的力量甚至曾被用來整頓學術圈。台大昆蟲學家薛馬坦（Matan Shelomi）受夠了掠奪性期刊的垃圾信件，決定用寶可夢進行釣魚執法。他編造了數十篇假論文，認真探討起胖丁唱歌技能的麻醉效果，或是發表皮卡丘體內皮卡柱蛋白（pikachurin）的化驗成果，甚至還惡趣味地把大木博士列為共同作者，結果這些荒謬至極的論文居然在未經同儕審查的情況下就刊登了。他表示：「我沒辦法讓那些期刊直接消失，但透過這個小小的揭露，特別是當學術倫理和寶可夢這類人們高度關切的事物有關時，這有助於提高警覺。」

美國芝加哥菲爾德博物館的策展人曼恩（Arjan Mann）回憶，早在他認識現實世界的動物之前，寶可夢就已形塑了他對自然史的想像。寶可夢用三十年時間證明了，要喚醒科學魂，不一定需要披上白袍，有時候，只需要一顆紅白相間的精靈球。

（本文出自2026.3.4《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

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