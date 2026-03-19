科學人／去高麗菜煮蛋那桌坐！科學告訴你高麗菜為什麼這麼好用

最近在社群平台 Threads 上，如果你分享了一個絕妙的生活小撇步，網友可能會留言：「你可以去高麗菜煮蛋那桌坐了」。這個梗源自網友分享的火鍋技巧：利用大片高麗菜葉作為「天然湯勺」托住生蛋，放入火鍋中加熱，能完美避免蛋白液散開，保持湯底清澈 。甚至獲得了火鍋業者的專業認證，認為這能有效預防黏鍋與燒焦問題 。

有些人覺得這是平淡的創意，卻企圖以華麗表演來掩飾，但從科學角度來看，這片葉子簡直是為了煮蛋而生，想跟這群生活智慧王同桌，你得先看懂高麗菜隱藏的幾何與材料科學。

乘蛋得起，高麗菜的「非歐幾里得幾何學」

為什麼薄薄的一片菜葉，能穩穩托住重約 50 公克的雞蛋而不翻船？這得歸功於高麗菜的幾何結構。在數學與物理領域，高麗菜葉被視為「非歐幾里得幾何（Non-Euclidean Geometry）」的經典模型。不同於平面的歐幾里得幾何，高麗菜葉具備雙曲率結構，這種結構能大幅提升薄殼的「剛性」（Rigidity）。

發表於《植物》（Plants）期刊的研究指出，高麗菜葉片會形成向內彎曲的形狀，是由於跨葉片的差異性生長所致。在發育過程中，葉片中央或基部的生長速度會大於邊緣，同時內部海綿薄壁組織的細胞膨脹程度，也大於外側的柵欄薄壁組織。這種不均勻的細胞分裂與擴張，造就了高麗菜葉天然的「碗狀結構」。

在沸騰的火鍋中，高麗菜葉就像一艘具備穩定重心的船，利用水的浮力與自身的幾何剛性，為雞蛋創造了一個相對靜止的微環境。

製圖：高基氏體｜圖表以 Gemini製作

天然防沾：蠟質與疏水性的神救援

許多人在火鍋煮蛋的噩夢是「黏在湯勺上」或「黏在鍋底」。高麗菜葉能完美脫模的秘密，在於其表面的疏水性。高麗菜屬於十字花科，其葉片覆蓋著一層由長鏈烷烴組成的「表皮蠟質（Epicuticular wax）」。這種微觀下的粗糙結構會捕捉空氣，形成類似「荷葉效應」的氣墊層。

這種天然的「防沾塗層」使蛋白質液體與菜葉之間的界面張力極大，兩者互不相容。相比之下，金屬鍋具表面容易與蛋白質形成連結，導致焦黑。正如火鍋業者所言，隔著菜葉煮蛋，收尾時確實比洗那些黏著蛋白絲的湯匙要輕鬆得多。

當然，順便一起吃掉也可以解決清洗鍋具的問題，反正都是食物嘛。

隔菜加熱：精準溫控出完美的蛋白質變性

雞蛋白有 90% 的成分是水。如果雞蛋直接接觸高溫沸水，過度受熱的蛋白質會劇烈收縮，進而將結構中的水分向外擠出，導致口感變得乾柴堅硬。而若是採用熱傳導極快的材質（如鋁箔、金屬）煮蛋，靠近底部的受熱面溫度會迅速竄升，導致水在 100°C 時大量變成水蒸氣並以氣泡形式冒出，而高溫同時會讓蛋白質馬上凝固，這些來不及散出的氣體就會被包覆在凝固的蛋白質中，形成粗糙的多孔性構造。

根據發表於《精密農業科學與技術》（Precision Agriculture Science and Technology）的研究顯示，含水率約 94% 的高麗菜，其熱傳導係數會隨著本身密度的不同，大約落在 0.275 至 0.365 W/m°C 之間。相較於金屬，高麗菜是相當不良的熱導體。隔著高麗菜葉烹煮，可以有效阻擋金屬鍋底與滾水的直接高溫接觸，大幅減緩熱量傳遞到雞蛋上的速度。

透過高麗菜葉進行溫和的間接加熱，讓你能更精準地掌握蛋黃呈現半凝固狀態的黃金時間，即便你在火鍋聚會中忙著聊天，這片菜葉也能幫你守住那顆蛋的鮮嫩質感。

圖／高基氏體製作、 Gemini生成

除了煮蛋，它還是天然鮮味劑與緩衝墊

高麗菜的斜槓才華不僅限於煮蛋。研究發現它含有豐富的麩氨酸（Glutamate），這是一種天然的鮮味來源。將菜梗放入湯底長時間燉煮，原理與昆布熬湯類似，能釋放鮮味分子，讓湯頭更鮮甜。

集「非歐幾里得幾何」、「奈米級蠟質結構」與「低熱擴散物理特性」於一身，這片葉子簡直是植物界的六邊形戰士。下次去吃火鍋，請帶著敬畏之心，優雅地把蛋打在高麗菜上吧！

（本文出自2026.3.5《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）