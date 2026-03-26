科學人／倉鼠為何一直啃？研究發現「不只是磨牙」：齧齒類愈啃愈爽

你以為齧齒類啃東西，只是在做牙齒保養？最新研究顯示，事情沒那麼簡單。對牠們來說，啃咬不只是把不斷生長的門牙磨短，還可能是一種會讓大腦感到愉快的行為。

換句話說，牠們不是單純「非啃不可」，而是「啃了有爽感」。這也讓人重新思考，像狗啃骨頭、人咬指甲、磨牙，甚至嚼口香糖，背後可能不只是習慣，而和大腦的獎賞機制有更深的關係。

啃咬對齧齒類來說是生存技能

像小鼠、倉鼠等齧齒類，前方那對像小鑿子般的門牙會不斷生長。如果沒有定期啃咬硬物把牙齒磨短，門牙就可能越長越歪，不只妨礙進食，嚴重時甚至會危及生命。

正因如此，過去科學家多半把啃咬視為一種維持口腔正常功能的必要行為，類似身體自動執行的保養程序。對齧齒類而言，啃咬不是可有可無的小動作，而是攸關生存的日常任務。

不是單純反射動作

不過，美國密西根大學（University of Michigan）的研究團隊發現，事情可能沒有這麼單純。他們注意到，有些實驗用小鼠明明吃著和其他小鼠相同的飼料，門牙卻異常偏長。

這讓研究人員開始懷疑，這些小鼠之所以不啃咬，背後可能與神經系統的異常有關。也就是說，啃咬這個行為未必只是單純的反射動作，而可能受到特定神經機制的控制。

從牙齒一路連到多巴胺，啃咬原來會被獎勵

為了找出控制這個行為的神經機制，研究團隊利用基因改造的實驗用小鼠，逐步關閉特定神經細胞，追查到底是哪條神經線路在驅動啃咬。

他們發現，牙齒中負責感受觸覺的神經元，會把訊號送進兩套神經迴路：一套負責嘴巴咬合與下顎閉合，讓啃咬動作得以順利完成；另一套則一路延伸到會釋放多巴胺（dopamine）的大腦區域。多巴胺和愉悅、動機與獎賞密切相關，這代表小鼠在啃咬時，不只是完成一項維生任務，大腦也會同步收到正向回饋。當研究人員切斷這條路徑後，小鼠的啃咬意願明顯下降，牙齒也開始失控變長。

這不只解釋齧齒類，也可能照見人類的口腔小動作

這項發表在《神經元》（Neuron）的研究，最有意思的地方在於，它可能不只是在解釋齧齒類為什麼那麼愛啃，還為其他重複性的口腔行為提供了新的理解方向。

研究團隊認為，這種從牙齒或口腔感覺一路連到獎賞系統的神經設計，可能在許多動物身上都存在。人類為什麼會咬指甲、磨牙，或在壓力大時一直想咬東西，某些情況下或許也和類似機制有關。未來若能進一步釐清這套從牙齒通往大腦的神經連線，科學家不只會更了解這些總是在啃咬的小傢伙，也可能更深入看懂人類某些口腔健康問題與重複口腔行為，究竟是怎麼被驅動出來的。

（本文出自2026.3.12《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）