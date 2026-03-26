快訊

川習會預計5月14、15日舉行 川普：期待與習會面

普發現金1萬元4月30日截止…今年繼續發？財長給答案

聽新聞
0:00 / 0:00

科學人／倉鼠為何一直啃？研究發現「不只是磨牙」：齧齒類愈啃愈爽

科學人／ 文‧茶米
圖片由 ChatGPT 生成
圖片由 ChatGPT 生成

你以為齧齒類啃東西，只是在做牙齒保養？最新研究顯示，事情沒那麼簡單。對牠們來說，啃咬不只是把不斷生長的門牙磨短，還可能是一種會讓大腦感到愉快的行為。

換句話說，牠們不是單純「非啃不可」，而是「啃了有爽感」。這也讓人重新思考，像狗啃骨頭、人咬指甲、磨牙，甚至嚼口香糖，背後可能不只是習慣，而和大腦的獎賞機制有更深的關係。

啃咬對齧齒類來說是生存技能

像小鼠、倉鼠等齧齒類，前方那對像小鑿子般的門牙會不斷生長。如果沒有定期啃咬硬物把牙齒磨短，門牙就可能越長越歪，不只妨礙進食，嚴重時甚至會危及生命。

正因如此，過去科學家多半把啃咬視為一種維持口腔正常功能的必要行為，類似身體自動執行的保養程序。對齧齒類而言，啃咬不是可有可無的小動作，而是攸關生存的日常任務。

不是單純反射動作

不過，美國密西根大學（University of Michigan）的研究團隊發現，事情可能沒有這麼單純。他們注意到，有些實驗用小鼠明明吃著和其他小鼠相同的飼料，門牙卻異常偏長。

這讓研究人員開始懷疑，這些小鼠之所以不啃咬，背後可能與神經系統的異常有關。也就是說，啃咬這個行為未必只是單純的反射動作，而可能受到特定神經機制的控制。

從牙齒一路連到多巴胺，啃咬原來會被獎勵

為了找出控制這個行為的神經機制，研究團隊利用基因改造的實驗用小鼠，逐步關閉特定神經細胞，追查到底是哪條神經線路在驅動啃咬。

他們發現，牙齒中負責感受觸覺的神經元，會把訊號送進兩套神經迴路：一套負責嘴巴咬合與下顎閉合，讓啃咬動作得以順利完成；另一套則一路延伸到會釋放多巴胺（dopamine）的大腦區域。多巴胺和愉悅、動機與獎賞密切相關，這代表小鼠在啃咬時，不只是完成一項維生任務，大腦也會同步收到正向回饋。當研究人員切斷這條路徑後，小鼠的啃咬意願明顯下降，牙齒也開始失控變長。

這不只解釋齧齒類，也可能照見人類的口腔小動作

這項發表在《神經元》（Neuron）的研究，最有意思的地方在於，它可能不只是在解釋齧齒類為什麼那麼愛啃，還為其他重複性的口腔行為提供了新的理解方向。

研究團隊認為，這種從牙齒或口腔感覺一路連到獎賞系統的神經設計，可能在許多動物身上都存在。人類為什麼會咬指甲、磨牙，或在壓力大時一直想咬東西，某些情況下或許也和類似機制有關。未來若能進一步釐清這套從牙齒通往大腦的神經連線，科學家不只會更了解這些總是在啃咬的小傢伙，也可能更深入看懂人類某些口腔健康問題與重複口腔行為，究竟是怎麼被驅動出來的。

資料來源：

1.Why do rodents gnaw? Because it feels good | Science | AAAS

2.Su, X.-Y., Ronan, E. A., Perry, S. K., Lee, H., Hor, C. C., Fatima, M., Zheng, X. Y., Wang, J., Liu, S., Uchima Koecklin, K. H., Wan, S., Jha, A., Li, P., Du, W., Cai, D., Emrick, J. J., & Duan, B. (2026). A touch-guided neural circuit regulates motivated gnawing to maintain dental alignment. Neuron. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2026.01.021

延伸閱讀

（本文出自2026.3.12《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

科學人雜誌 牙齒 神經系統

相關新聞

圖表看時事／核二核三具重啟條件 圖解3大關鍵時程與機組現況

賴清德總統21日宣布，立法院通過核管法後，經濟部審慎評估，認為核二、三廠具備重啟條件，目前台電正準備重啟程序，本月底就會把再運轉計畫送核安會審議；核二、三廠也各自與合作廠商簽約進行機組自主安全檢查。

科學人／倉鼠為何一直啃？研究發現「不只是磨牙」：齧齒類愈啃愈爽

你以為齧齒類啃東西，只是在做牙齒保養？最新研究顯示，事情沒那麼簡單。對牠們來說，啃咬不只是把不斷生長的門牙磨短，還可能是一種會讓大腦感到愉快的行為。 換句話說，牠們不是單純「非啃不可」，而是「啃了有爽感」。這也讓人重新思考，像狗啃骨頭、人咬指甲、磨牙，甚至嚼口香糖，背後可能不只是習慣，而和大腦的獎賞機制有更深的關係。 啃咬對齧齒類來說是生存技能 像小鼠、倉鼠等齧齒類，前方那對像小鑿子般的門牙會不斷生長。如果沒有定期啃咬硬物把牙齒磨短，門牙就可能越長越歪，不只妨礙進食，嚴重時甚至會危及生命。 正因如此，過去科學家多半把啃咬視為一種維持口腔正常功能的必要行為，類似身體自動執行的保養程序。對齧齒類而言，啃咬不是可有可無的小動作，而是攸關生存的日常任務。 不是單純反射動作 不過，美國密西根大學（University of Michigan）的研究團隊發現，事情可能沒有這麼單純。他們注意到

凱衛攜手中原展示 Nature 子刊成果：布局亞太量子金融，聯手力宇教育扎根科普人才體系

台灣年度科技盛會「AI EXPO 2026」今（25）日於台北盛大登場，聚焦人工智慧與前瞻運算。金融軟體領導廠商凱衛資訊/力宇教育董事長王崇旭親自出席，同步展示與中原大學的尖端產學成果，並正式宣告將整合旗下數位學習品牌力宇教育…

好讀周報／美通訊巨頭大規模斷訊！百萬人「無手機可用」數小時爆焦慮

威訊（Verizon）、AT&T和T-Mobile名列美國三大科技電信公司，就如同台灣電信三雄中華電信、台灣大哥大和遠傳電信一般，戮力以無遠弗屆的電信網路設施，守護著普羅大眾的日常通訊需求。

科學人／25億美元的車卡在火星沙丘裡怎辦？專家笑曝：卡3個月才解決

操控火星探測車，就像拿搖桿打電動嗎？其實在早年，根本不存在火星車駕駛這種職業。然而，嚴正一路把車開上了火星！《科學人》錄製了一系列「不懂就問科學人」影音，期望以輕鬆、有趣、零門檻的方式，解答你心中有關科學的10大疑問。第三集邀請美國航太總署（NASA）噴射推進實驗室（JPL）首席工程師嚴正，他是全球少數駕駛了所有火星探測車的人，包括精神號、機會號、好奇號、毅力號。在這一集中，他將解答火星探測車的駕駛方式，以及火星上真的有生命嗎？人類什麼時候能上火星？以下是影片的訪談內容。 需要有強健的體魄嗎？ 沒有！但需要有一定的學術背景。以我為例，我在台灣念的是數學，到美國又念了機械工程與電腦科學，而我的研究主題是機器人。到JPL之後，透過機器人這方面的專長，有榮幸去參與JPL的計畫。天時、地利、人和。不過我想最基本的是，在我所有的隊員裡，他們除了有相關的學術背景，還需要有高度自主性解決問題的能力。因為我們在火星上開車，常常會遇到各種問題，都需要發揮所謂的解決問題

國際小學堂／美仿製「見證者」 搭配星鏈還擊伊朗

面對俄羅斯等國採用伊朗「見證者」無人機，美國軍方先是研究如何壓低攔截成本，後來靈機一動：何不就直接仿製「見證者」無人機？於是，美國的低成本無人作戰攻擊系統LUCAS誕生，並在近期美伊衝突中首次投入實戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。