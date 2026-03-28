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科學人／燙傷是人類獨有的創傷！大腦「已知用火」，基因「已知燙傷」

科學人／ 文‧袁珮閎
圖片由ChatGPT生成
圖片由ChatGPT生成

只有人類，是會反覆被燙傷的物種

火帶來了文明，卻也帶來了風險。帝國理工學院（Imperial College London）的團隊指出，動物對火唯恐不及，但人類從烹飪、取暖到工業生產，都讓皮膚暴露在高溫的風險下，人類可說是地球上唯一會主動靠近火、甚至會生火的動物，一生中註定會被燙傷好幾次的動物。

這種與火共存共榮的關係，在過去一百萬年間形成了一種強大的天擇壓力：在缺乏抗生素的原始環境下，如果無法從一次意外的燙傷中存活（例如因為傷口感染或癒合太慢），就不可能留下後代。

燒傷會傷害皮膚，而皮膚是人體抵禦感染的主要屏障，皮膚受損時間越長，細菌進入體內並引發嚴重感染的風險就越大；眾所周知，嚴重燒傷可能導致終身殘疾甚至死亡。

演化的雙面刃：為什麼大面積燒傷如此致命？

研究人員分析靈長類基因組後發現，人類在傷口閉合、發炎反應與免疫控制相關的基因上，確實出現了「加速演化」的痕跡。這讓我們擁有了幾項優勢：

．更強烈的痛覺訊號：確保我們與火保持距離。

．更快的發炎與收口：在沒有消毒技術的時代，防止細菌入侵最好的辦法就是讓傷口快速癒合。

這些基因參與傷口癒合、發炎反應和免疫系統反應，有助於傷口快速癒合和抵抗感染；而感染又是燒傷後的主要併發症，尤其是在抗生素廣泛應用之前。

但關鍵問題也出現在這裡，這些基因是為了處理「中小程度」的燙傷而設計的。當我們遭遇大面積嚴重燒傷時，身體那套「快速發炎」的應激機制會因為反應過度，演變成全身性的劇烈發炎、疤痕增生甚至是器官衰竭。這種演化上的權衡是為了保住小命，但在大面積嚴重燒傷時卻像是嚇到自亂陣腳到自我放棄一樣。

別再拿動物類比

這項研究也順便解釋了一個醫療界的長年困擾：為什麼在動物身上有效的燙傷藥，用在人身上往往效果不彰？

答案很簡單：因為其他哺乳類動物並沒有經歷過這一百萬年的「燙傷選擇」（burn selection）。牠們的癒合機制與人類截然不同。人類與火的關係，幫助醫生重新審視疤痕形成與組織修復的基因基礎。

正如研究負責人約書亞．庫迪希（Joshua Cuddihy）博士所說，燙傷是人類獨有的創傷。當我們享受著熱食與科技帶來的便利時，我們的身體其實還銘刻著祖先在火堆旁求生時，那次次刺痛後留下的基因烙印。

參考資料

1.https://phys.org/news/2026-02-exposure-injuries-played-key-role.html

2.Cuddihy, Joshua, et al. "Burn Selection: How Fire Injury Shaped Human Evolution." BioEssays 48.2 (2026): e70109.

延伸閱讀

（本文出自2026.3.5《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

科學人雜誌 基因 動物

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