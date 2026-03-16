115會考國文逆襲全攻略：掌握黃金三招，從語文到閱讀的全面制霸！
隨著115年會考腳步逼近，各位國九的會考小勇士們，你們準備好接招了嗎？素有第一志願「最後一哩路」之稱的國文科，在108新課綱上路後，題型早已從「死背硬記」全面轉向「素養理解」囉！面對浩如煙海的範圍，梧桐國文教學團隊的吳桐老師指出：考前最後階段，最重要的不是盲目刷題，而是以「刷題進行觀念複習」的精準打擊。只要穩住心態，不毛、不躁，用有效的方式進行最後衝刺，其實，人人都有機會是考場上的黑馬喲！
一、 趨勢預測：閱讀為王，文言文是奪A關鍵
回顧近年會考趨勢，國文科的題型分布已相當穩定，考生應特別留意以下三個面向：
（一）閱讀理解題型占比逾七成：目前整份試卷中，白話文與文言文閱讀合計就占了超過70%的題目，這意味著在考場上的心態：「細心」與「耐心」將會直接決定考試成績的高低。
（二）文言文是鑑別度的分水嶺：統計顯示，於易錯題目排行榜中，文言文題型往往都占據前十題中的七至八成，對於以 A以上成績為目標的同學，這類題型可是一題都不可放過的，因此，學生能否透過字詞推敲進行翻譯，讀懂文章背後的邏輯與因果關係將是高分關鍵！
（三）圖表文轉換與跨領域取材：題目取材越來越貼近生活，如：社群貼文、AI 議題、廣告傳單……形式更是於文、表、圖之間不斷轉換。對於這類「非連續性文本」的資訊量看似龐雜，實則題目問題多屬淺顯，同學無須焦慮，只要能「按圖索驥」並細心比對，反而是快樂得分的補給站呦！
二、考前 30-60 天：精準打擊的三大準備方向
吳桐老師建議考生，將歷屆試題與模擬考錯誤的題目，簡單分為三類進行「歸納分析」，方能在最後的衝刺階段事半功倍：
（一）基礎語文：積少成多的「祕笈法寶」
其題型包含字音、字形、字義、成語及俗諺等。同學不必翻閱厚重的形音義字典，只要準備一本筆記本，將練習時遇到的錯誤選項記錄下來，整理成「個人專屬形音義祕笈」，並透過每日的積累，每份題本的精準練習，考前複習自己曾出錯的形音義知識點，便能有效地於短期提升對語文能力題型的掌握度呦。
（二）語文常識：抓大放小的「以戰養戰」
其題型無非就是同學國中階段所有學期中的語文天地。此類題目占比雖然不大，約五至六題，但範圍明確是很好掌握的題型。這個時節，相信同學該複習的都複習了，該會的自然也都會囉。建議採取「以戰養戰」的方法，在寫歷屆試題時遇到不熟悉的考點，再回頭翻閱複習講義，點到為止即可，切忌在最後關頭鑽牛角尖，耗費大量時間將每個單元重頭準備一遍呢。
（三）閱讀理解：
白話文閱讀總歸一句，就是測驗耐心的題目。無論遇到跨領域或多圖表的題目，甚至是千字文，同學可千萬別被嚇到！建議看題目時，一定要再帶著問題回到文本進行「檢索」，找到與選項相似的內文，耐心比較其中內容差異，可別因一時的求快求便，最後因為一字之差，而與正解向隅。
文言閱讀則是建立於白話文解題能力的基礎上，再加上了語言的變數。同學應練習用自己的話，將每一句話的結構（如主詞、動詞關係）拆解並嘗試翻譯，其實會考程度的常用字彙僅約二、三百個，只要平時多收錄不熟字詞，掌握文言文的一字多義，當閱讀文言文已不再是障礙，理解考題自然是手到擒來。
三、吳桐老師的最後叮嚀
「在有限的時間內，用有效的方式，做精準的學習，拿穩健的分數。」會考決勝的最後一哩路，拼的不僅是知識，更多的是心態與韌性。不要因為範圍太廣而焦慮，只要按部就班地執行「錯題歸納」，針對弱項進行精準打擊，在考場上保持平常心，仔細閱讀、逐字比對，相信每位同學都能拿到心目中理想的分數。
各位考生，衝刺吧！期待你們在 115 年會考中創造屬於自己的逆襲傳奇！
延伸資料
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