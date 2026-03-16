國中自然／視覺化學習 3D實驗室解鎖非金屬的氧化

親愛的同學們，這次的【3D實驗室】要帶大家探究「非金屬的氧化」實驗囉！金屬與非金屬的燃燒反應經常在考試中出現，熟悉不同物質的燃燒特性與氧化物酸鹼非常重要。但是有些物質在燃燒時可能會產生有害氣體或其他劇烈反應，讓安全存在隱憂。力宇教育的孟翔老師將利用擬真的【3D實驗室】，讓這些「看得到卻燒不得」的實驗，變得既安全又生動！

在學校實驗中，大多僅會進行金屬的燃燒實驗，而沒有非金屬的燃燒實作。在影片中，孟翔老師將會示範硫的燃燒，並測出硫的氧化物酸鹼性為何。在【3D實驗室】裡，不僅能觀察到硫燃燒時的火焰顏色，更可以避開硫化物刺激性的臭味，讓安全無虞！快點開影片，用視覺化的實驗操作來觀察硫的燃燒吧！

☆全影片收錄更多種非金屬的氧化實驗與重點比較，帶同學們更深入學習章節知識，完整課程可點下方【延伸資訊】了解更多喔！

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