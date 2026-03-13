閱讀數學／第一封AI情書（一）

快訊

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
AI示意圖。圖／AI生成
AI時代，很多人都聽過「圖靈測試」。那是70多年前，天才科學家圖靈設計的思想實驗，用來判斷機器是否能產生「和人類相差無異」的回應。幾年前圖靈的傳記電影《模仿遊戲》，電影名稱就是源自與此。現在的語言模型像是GPT、Gemini，都已經讓圖靈測試的界線變得模糊。不過，其實早在圖靈寫下圖靈測試後，他和同事斯特拉奇（Christopher Strachey）就設計了一款「情書產生器」，自動生成情書。可稱之為全世界電腦的第一個語言生成模型。

我們花一點時間來介紹斯特拉奇。他是牛津大學的第一位資工系教授、現在牛津大學還有以他為名的冠名講座教授。而他，幾乎可以說是因為圖靈而踏入資工領域。斯特拉奇小圖靈4歲，18歲時考上了劍橋大學國王學院，主修數學。

當時，圖靈以優異的成績剛畢業，留在學院繼續當研究員。圖靈有多優秀呢，經濟學家凱恩斯當時也在國王學院任職，他就曾經在和老婆的信件中提到：「今天中午我和一位年輕人吃飯，他是這次要競爭研究員職位的候選人之中，最優秀的一位。他叫做圖靈。」

相信許多大一新鮮人應該都聽過這位大神學長，包括斯特拉奇。另一個兩人可能結緣的關係是，他們都是同性戀。而當時的國王學院以自由、開放著稱，對同志相當友善，凱恩斯就是一個例子。這樣的氛圍，可能也讓兩位在當時就認識彼此。不過，他們真正的合作，要等到16年後，才會因為一次廣播節目而啟動。1951 年 5 月 15 日，圖靈在BBC廣播中演講了 〈Can Digital Computers Think?〉的主題。圖靈在節目裡指出：「讓機器下棋」或許是一個測試機器是否有智慧的方式。

斯特拉奇當時是貴族學校哈羅公學（Harrow School）的數學老師，聽完後大受啟發，手邊沒電腦沒關係，立刻徒手寫程式碼挑戰看看。

等等，徒手？

（未完待續）

