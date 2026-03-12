新聞中的公民與社會／日本自民黨橫掃眾院316席 選舉制度對結果有何影響？

一、時事掃描

橫掃眾院316席！自民黨史上最佳戰果 高市：持續推動修憲 日本眾院選舉465席確定，高市帶領自民黨單獨拿下316席，是二戰後日本政黨首度跨越眾院三分之二絕對多數門檻，也寫下戰後單一政黨最多席次紀錄，是自民黨史上最佳選舉戰果，往後在減稅、擴大軍事支出與修憲等關鍵議程上握有更大推進空間。選前席次為自民黨198席、日本維新會34席，執政陣營合計232席。自民黨執政夥伴日本維新會這次取得36席，與自民黨總計獲得352席。【2026/2/10聯合報】

二、命題趨勢

日本國會由眾議院與參議院組成。眾議院採小選舉區+比例代表制之並立制，任期4年，可解散改選，反映即時民意；參議院採中選區制+比例代表制之並立制，任期6年、每3年改選一半，不可解散，重在穩定審議。首相由眾議院議員中選出。本新聞命題焦點：選舉制度的運作機制、選舉制度與席次結果的因果關係、多數席次對國會運作的制度性效果。SDGs目標：SDG10減少不平等、SDG16和平正義與健全制度、SDG17促進夥伴關係。

三、牛刀小試

2026年日本眾議院選舉結果，執政的自民黨成為戰後首次取得過半議席之政黨。媒體指出，選舉結果與眾議院採行的「小選舉區＋比例代表」選舉制度有關；但同時也出現自民黨在比例代表選舉中獲得足夠選票，卻因未列舉足夠可當選人員名單，使部分議席改由其他政黨取得的情形。根據上述情境判斷，下列哪一項最能正確說明日本眾議院選舉制度對選舉結果之影響，以及選後政治運作之變化？

(A)眾議院的比例代表制，能夠避免議席轉移到其他的政黨

(B)選舉制度讓各政黨依照得票比例，取得相近數量的議席

(C)選舉制度可能使大黨贏得較多議席，進而主導政策推動

(D)選後政治變化主要取決於選民情緒，與選制設計關聯低

答案：C

解析：

(A)自民黨在比例代表選舉中雖獲得足夠選票，但因未列舉足夠可當選人員名單，使部分議席改由其他政黨取得，顯示比例代表制仍可能出現議席轉移的情形。(B)小選舉區+比例代表之並立制，不保證席次會與得票比例相近。(C)自民黨在選舉中取得過半席次，顯示並立制下，小選舉區與比例代表合併計算的結果，可能使大黨在整體席次上占有優勢，並在選後政治運作中更容易主導政策推動。(D)媒體將選舉結果與「小選舉區＋比例代表」的選舉制度連結，說明制度設計對選舉結果與後續政治運作具有影響力。

四、歷屆試題

甲、乙、丙三國的國會議員選舉採行不同選舉制度，這三種制度亦存在於我國中央與地方民意代表選舉中。下表是這三國最近一次國會選舉的資料，依據該表，關於這三國選舉制度的運作，下列哪些推論合理？(2023分科)

(A)甲國小黨候選人在選舉中當選的機會低於乙丙兩國

(B)乙國候選人必須在選區中獲得最高票始有機會當選

(C)丙國各政黨得票與席次率的吻合程度高於甲乙兩國

(D)甲乙兩國各政黨之間的選舉競爭程度明顯低於丙國

(E)甲乙丙的選舉制度皆具有女性保障名額的制度設計

答案：AC