圖表看時事／新生兒數量15年大崩！2月首跌破7千人 圖解哪國比台灣慘？

聯合新聞網／ 記者劉懿萱黃婉婷蔡晉宇／台北報導
新生兒驟減 9萬大關保衛戰 製表／元氣中心
內政部戶政司昨公布最新戶口統計，台灣總人口數為二三二八萬二七三人，連續廿六個月負成長；二月新生兒為六五二三人，相較去年同期減少三八八四人，減幅百分之卅七點三二，新生兒較上個月減少二二○○人，月減百分之廿五點二，有史以來首度單月新生兒人數跌破七千人。

民眾黨立法院黨團幹事長邱慧洳質疑，民進黨政府花四四八四億元的「我國少子女化對策計畫」到底發揮什麼效用？國民黨立委陳菁徽質詢時批評，勞動部今年實施彈性育嬰留停成效慘澹，但北市推動「育兒減少工時」政策卻被質疑是象徵性試辦，中央應給予地方支持，而不是雙重標準。

行政院長卓榮泰說，彈性減少工時是種可嘗試性的工作，盼能在勞工端、職務代理人及企業端等三面向都要完整，愈小的公司實施彈性工時，產生的工作減少與變動最為明顯，應擬定配套措施。

對於台北市「育兒減少工時」措施，勞動部長洪申翰表示，地方政府願意嘗試，中央當然正面看待，只是希望配套措施要做足，不希望落入象徵性試辦。

戶政司公布戶口統計，截至今年二月底，台灣總人口數為二三二八萬二七三人，與去年同期比較減少十萬四三四一人。備受關注的新生兒統計部分，二月新生兒為六五二三人，約每六點二分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為千分之三點六五，較去年同月減少三八八四人，減幅卅七點三二，較上月減少二二○○人，月減百分之廿五點二。

就縣市別言，粗出生率最高為澎湖縣的千分之五點六二，其次為台東縣千分之四點九五，再次為花蓮縣千分之四點六八；最低依序為基隆市千分之二點五四、台南市千分之二點八五、連江縣千分之二點八七。

戶口統計，去年一整年新生兒人數，每月約落在七千人至一萬人之間，十一月新生兒人數最低，僅七九四六人，已創下單月新低紀錄；然今年二月出生數更低，僅六五二三人，單月新生兒首度跌破七千人。

邱慧洳質疑，我國新生兒人數逐年減少，從二○一六年的廿萬八千人，陡降到二○二五年的十萬七千人，不到十年直接砍半，今年二月更跌破七千人，民進黨政府「我國少子女化對策計畫」耗費四四八四億元，到底發揮了什麼效用？生養孩子面臨很多面向，絕非單純發錢就能解決問題。

