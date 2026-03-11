聯合報寫作教室／求好心，切好題：為題目搭一座橋

「老師，我真的有努力寫了，但分數還是很低……」考後幾天，一位學生低聲對我說。

許多學生的作文，情感有了，例子有了，字數也夠，卻拿不到理想成績。檢視後發現，他們在「題目」與「想說的事」之間，缺了一座橋。想法多，不等於好作文；若對題目理解不到位，方向就會偏離，甚至成了「擦邊球」。這正是分數落差的關鍵。

切題，不是只讀懂題目表面，而是抓住它的核心本質，再從核心延伸出經驗與觀點。這種精準的掌握，是應試寫作的核心能力。

為了幫學生穩定切題，我常教三招：

第一招：換句話說，提煉主題

將題目用自己的話改寫，把抽象詞轉為具體情境。例如：題目為〈求好心切〉可轉成「很想做好一件事，卻弄巧成拙」。換句話說後，主題更聚焦，舉例與敘述也更精準。

第二招：想一件具體的事，搭一座橋

不少學生先想好經驗，再硬套題目，結果生硬。正確做法是先看懂題目要談什麼，再挑出貼近主題的事件。像寫〈我的理想朋友〉，若只描寫與朋友的日常，雖有「朋友」，卻沒談到「理想」。當學生改從「理想朋友的特質」切入，就能挑出朋友互助、陪伴的片段，具體展現他對理想朋友的看法。

第三招：收尾呼應主題，點出轉折

結尾不是事件結束就算收束，而要回到題目形成「圓」。例如〈那些說不出口的話〉，有學生細膩描寫母子摩擦，卻以「我會努力讓媽媽開心」作結，顯得輕飄。若改成「有些話雖沒說出口，卻藏在每一次晚餐後默默洗碗的動作裡」，便更有情感厚度，也呼應題旨。

切題不是一時的技巧，而是長期的習慣。每遇新題，先問自己：這題的重心是情緒、轉折、體會，還是行動？找到核心，再從生活中挖掘貼近的素材，內容自然不偏離。

願意「求好心切」的學生，心裡一定對寫作有在意與渴望，只是缺乏對準題目的方法。當你學會從題目挖出核心，並用經驗回應，它就不再是考卷上的陌生句子，而是一座連結思考與表達的橋。橋一旦立穩，文字就能走得穩，也能走得遠。