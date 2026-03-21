科學人／25億美元的車卡在火星沙丘裡怎辦？專家笑曝：卡3個月才解決

操控火星探測車，就像拿搖桿打電動嗎？其實在早年，根本不存在火星車駕駛這種職業。然而，嚴正一路把車開上了火星！《科學人》錄製了一系列「不懂就問科學人」影音，期望以輕鬆、有趣、零門檻的方式，解答你心中有關科學的10大疑問。第三集邀請美國航太總署（NASA）噴射推進實驗室（JPL）首席工程師嚴正，他是全球少數駕駛了所有火星探測車的人，包括精神號、機會號、好奇號、毅力號。在這一集中，他將解答火星探測車的駕駛方式，以及火星上真的有生命嗎？人類什麼時候能上火星？以下是影片的訪談內容。

需要有強健的體魄嗎？

沒有！但需要有一定的學術背景。以我為例，我在台灣念的是數學，到美國又念了機械工程與電腦科學，而我的研究主題是機器人。到JPL之後，透過機器人這方面的專長，有榮幸去參與JPL的計畫。天時、地利、人和。不過我想最基本的是，在我所有的隊員裡，他們除了有相關的學術背景，還需要有高度自主性解決問題的能力。因為我們在火星上開車，常常會遇到各種問題，都需要發揮所謂的解決問題能力。

在我參與火星車駕駛的那時候，這其實是個完全新的行業。所以我覺得你不需要認定有一個固定的職業，你要達成何等的工作資歷，這依據的可能都是其他人的經驗。我覺得你只需要保持好奇心，有足夠的動機，而且你真正喜歡這件事。然後你有一定的本職學能，你想做什麼事情都可以。

你駕駛過所有的火星探測車嗎？

有精神號、機會號、好奇號與毅力號（下圖）。機會號與精神號的任務是到火星上找水，也就是火星上有沒有水，或者說火星上曾經有沒有水。結論是，火星上曾經有水。然而，好奇號想知道的是，這些水是不是有可能長出一些植物？其中有沒有可能有魚？

好奇號把這些水流過的土壤和岩石刮下來，然後放進火星車裡的科學實驗室，用儀器進行測試，看看這些水是不是適合生命生長。結論是，適合。毅力號的任務是找到生命存在的跡象，因為生命跡象需要更多的儀器進行測量。所以會採集樣本，等待下一次任務取回。

NASA/JPL-Caltech

如何在地球上駕駛火星探測車？

從地球到火星，以光速行進差不多是15分鐘。所以不可能像用搖桿一樣去控制火星探測車，我們的做法是告訴火星車，一天要做哪些工作，例如六個小時，要做到什麼樣的程度。我們把這些指令序列上傳到火星上。然後火星車做完了六個小時的工作，再把這些資訊上傳。

第二天我們根據這些資訊來控制它，這就是我們駕駛火星車的方法。火星車有很多機會在火星這個環境卡住，或是發生了一些問題，例如中間的通訊封包會遺失。如果火星車遇到問題時，我們通常會告訴它，你就立即停住，然後告訴我們，你不知道該怎麼做。後續，由我們從地球上根據火星車給我們的資訊，判斷怎麼樣告訴火星車，再解決掉這些問題。所以我剛才提到，身為火星探測車的駕駛，最重要的就是問題解決能力。

你有沒有遇過緊張時刻？

非常多次。但是我們當然都要用不同的方法解決問題，最有名的一次是在機會號，是在2005年4月份，那一天機會號行進了大約40公尺，穿越了一座山頭。第二天我們發現機會號進入一個沙丘裡，整個輪子都埋在沙裡。這個情況從來沒有遇到，所以我們稱之為煉獄（purgatory），這是《聖經》描述人死後會上天堂或下地獄，在還沒有進行審判時，你就待在煉獄。那時候我們的情況是，我們不知道火星車有沒有可能救回來，最後差不多耗費三個月才解決。

不管大大小小的問題，我自己覺得最有趣的時刻，其實都是在JPL做火星車工作的時候。當然，那時候心情會很緊張，因為一輛火星車造價25億美元。如果你不緊張，那你就不應該來參與這份工作。但是任何人做這種探險工作，都會遇到這些緊張時刻，這才是工作最吸引人的地方。（洪志良 整理）

本集訪談影音

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