〈火星樣本，可能永遠回不了地球〉提到，美國航太總署（NASA）原本計畫取回毅力號在火星採集的岩石樣本，卻因預算過高而暫時中止，打算把此任務交予民營企業。參與提案的有SpaceX和藍色起源，這不出意料，不過其中還有一家是火箭實驗室，大概就鮮少人知；文中說是美國公司，但其實它是在2006年創立於紐西蘭。

紐西蘭好像不大會跟高科技扯在一塊，何況是難度更高的火箭。但更不可思議的是，創辦人貝克（Peter Beck）出生於紐西蘭最南端一座只有萬人的城市，他就憑一人之力在世界盡頭打造火箭。

貝克的父親對地質學和天文學都頗有研究，還自己建造天文台以及多件蘊涵科學的大型雕塑。在父親的影響與鼓勵下，貝克自小就和兩位哥哥拆解電氣產品、改裝老舊汽車，養成動手做及探索基本原理的精神。17歲時，他決定不再升學，離家前往一間家電廠的研發部門當學徒，工作之餘開始研讀火箭引擎的技術文件，企圖打造一輛火箭車。

貝克就這樣靠著自學，做出火箭引擎並研製燃料，安裝到腳踏車上，還跑贏一輛超級跑車。他在工作上也完全發揮工程天份，一路晉升到負責設計沖壓機等製造設備，直到24歲因女友調職，他於2002年跟著搬去紐西蘭北島，到一家遊艇製造公司負責研發改良。一年後，他跳到類似台灣工研院的機構，在這裡對碳纖維複合材料有了通透的瞭解，日後這成為他打造火箭的材料。

2006年，貝克女友被派往美國出差一個月，他跟隨展開朝聖之旅，參訪噴射推進實驗室、甘迺迪太空中心等地，還認識了幾位太空迷與一些航太相關的新創公司。在回程的飛機上，他已下定決心要創立一家公司，研發出便宜的火箭，讓發射衛星成為稀鬆平常的事。

貝克找到一位也是太空迷的紐西蘭企業家，願意投資他30萬美元。他一個人埋頭苦幹，第二年才聘用一名剛畢業的機械工程碩士和一名兼職的電機工程師，就這樣2.5個人力打造出六公尺高的火箭阿提亞一號，於2009年11月成功飛越100公里高的卡門線。

火箭實驗室成為南半球第一家進入太空的私人公司，也吸引了美國國防高等研究計畫署的注意，委託他們開發低成本的小火箭和新型的推進劑；金額不大，對資金已燒光的他們卻是及時雨。2013年，貝克到美國募得500萬美元，得以聘僱更多人，繼續開發把衛星送上地球軌道的火箭。基於資本市場與業務拓展的考量，貝克把總部遷到洛杉磯，表面上成為美國公司，但主要研發團隊仍在紐西蘭。

2018年初，高18公尺的電子號火箭成功部署了三顆立方衛星，正式展開發射衛星的業務；離貝克當初暗自許下太空夢，還不到12年。如今火箭實驗室員工人數已超過2600人，擁有三座發射基地，航行範圍從地球軌道擴及月球軌道，再來就看是否挑戰登陸火星。誰能想到這一切竟是源於生長在邊陲之南、沒讀過大學的男孩？

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