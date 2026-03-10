快訊

圖表看時事／美以伊戰爭可能引發4情境 圖解中東哪些鄰國遭殃

聯合新聞網／ 編譯周辰陽／綜合報導
3月7日，在伊朗首都德黑蘭，集會者在遭襲的甘地醫院前揮舞伊朗國旗。新華社
3月7日，在伊朗首都德黑蘭，集會者在遭襲的甘地醫院前揮舞伊朗國旗。新華社

美國以色列伊朗發動的「史詩怒火」行動逾一周，雖然擊殺包括最高領袖哈米尼的眾多領導高層，但美國總統川普海外用兵時，原本盤算盡量減少美方人員傷亡與經濟衝擊。如今情勢不僅超出他的預料，甚至有失控風險。

有專家分析，這場新的中東戰爭可能出現四種主要情境，依「和平程度」由高至低排序，從有序且相對平和的過渡，一直到血腥混亂。

其一是迅速過渡。美以的理想情境，是伊軍與精銳的伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）依川普要求放下武器，且各派系反對勢力整合，並組成臨時政府。在準備舉行全國大選時，伊朗將核計畫交給美國監管，尤其是離心機與高純度濃縮鈾，並放棄長程飛彈計畫，還讓美國石油公司取得伊朗能源市場的大部分准入權。但此一情境最不可能發生。

其二是「馬杜洛模式」。美國一月抓捕委內瑞拉總統馬杜洛，副總統羅德里格斯隨即代理總統，並承諾與美方合作，美國獲大量石油利益。川普很可能接受類似結果。

這需一位溫和派人物接替哈米尼，或神權統治集團及ＩＲＧＣ出現一位務實的強硬派。新政權與華府談判後將讓步，放棄核計畫，並嚴格限制飛彈，授予美企廣泛的石油及天然氣特許權。作為向美以讓步的交換條件，美以將讓這個新政權存續，並能繼續在國內打壓異己。

其三是伊朗教士政權撐過這場風暴。倖存者將頑強固守，伺機對美國等外部勢力發射飛彈與無人機。一位類似哈米尼的強硬教士可能被選為最高領袖，或選出一位ＩＲＧＣ能輕易操控的弱勢政治人物。川普此前指稱，史詩怒火約為期四周，教士政權殘餘勢力可能因此受鼓舞，研判川普終將「自行宣布勝利」且撤軍，只剩以色列繼續轟炸。

許多專家認為，這是最可能出現的情境之一。但最糟的情況是，核計畫與飛彈計畫將被轉移至更深的地下來避開國際原子能總署（ＩＡＥＡ）監督。倖存的領導高層得出結論，即擁有核武才是唯一的生存保證，教士政權也變得愈來愈像孤立的北韓。

其四是伊朗爆發內戰與混亂。一旦伊朗教士政權在美以數周轟炸下愈來愈衰弱，且美以又決心不讓教士政權繼續存在，那情勢恐迅速失控。部分ＩＲＧＣ成員倒戈，大批示威者將重返街頭，少數民族分離主義運動乘機將武器運入伊境。

隨這場戰爭後的不穩定情勢恐沿著族裔界線擴散，高純度濃縮鈾甚至可能成為各方爭奪目標，或被賣到海外。這種最糟情況雖不太可能發生，但也不能完全排除可能性。

美以伊戰火8天 中東多國遭殃 製表／國際中心
美以伊戰火8天 中東多國遭殃 製表／國際中心

