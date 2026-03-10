失業率和美元走勢等，以往被視為景氣指標或經濟衰退的預警訊號，但經過新冠疫情衝擊，加上現在美國總統川普推動世界經濟和地緣政治秩序轉型，經濟波動已更難預料。過去能判斷經濟情勢的可靠指標，近年紛紛失準。

失業率與殖利率 與衰退未必相關

例如失業率若突然顯著增加，曾被視為經濟衰退的非常有效指標。根據以聯準會前經濟學家薩姆為名的「薩姆法則」，美國失業率三個月移動平均值，若比之前十二個月的低點躍升至少○點五個百分點，就顯示經濟陷入衰退。

如今，失業率和經濟衰退的關聯已鬆脫。紐約時報報導，根據該規則，美國經濟二○二四年就會出現經濟衰退，但這最終並未成真。

預測會出錯並不值得意外。經濟學家往往誇大該學科的科學精準度，彷彿經濟是由無法抗拒的力量支配，但實際上經濟是由人的行為驅動，每個人目標和動機都不同，喜怒無常且各行其是。

另一個失靈的經濟衰退訊號，是長期債券和短期債券殖利率之間的差異，即「殖利率曲線」。通常，長期公債殖利率會高於短期公債，因為經濟狀況良好時，投資人不願意讓資金長期被綁住。因此，當短期公債利率高於長期公債，被稱為殖利率曲線「倒掛」，這歷來被視為經濟將衰退的跡象。

但該指標也已出錯，尤其是在二○二二和二○二三年。紐時說，以往人們用來衡量企業、消費者、投資人和勞工如何應對經濟動盪的熟悉準則，已顯得沒那麼可靠，這使解讀經濟數據更加困難，就好比紅綠燈亮起黃燈時，我們原本預期車輛要開始減速，實際上卻是加速向前。

消費者信心低迷 美國人支出反增

消費者信心和消費支出的關係，也變得不同往常。在美國，消費者對經濟前景的信心一直低迷。調查顯示，從物價上漲到就業市場，美國各層面的消費者信心都跌至十二年來低點。當消費者對經濟前景感到悲觀，往往會減少消費支出。但實際上，美國人的消費支出反而穩定增加。

近年，經濟也受到各種因素干擾，包括全球貿易戰、令人措手不及的川普政府政策變化、美國聯準會獨立性受到威脅、軍事衝突、日益加劇的地緣政治緊張、巨額政府債務、人工智慧（ＡＩ）產業可能形成的金融泡沫等，但股市整體仍一路上漲。

著有「我們的美元，你們的問題」的經濟學家羅格夫說，目前未見市場有更多大幅波動，相當奇特。許多企業也不太在意當前的不確定性。倫敦諮詢企業凱投宏觀首席全球經濟學家謝林說，「教科書說，不確定性不利經濟成長，但目前沒太多證據表明，這對美國經濟產生重大影響」，有人預測不確定性會影響企業投資，但企業投資依舊強勁。

經濟不確定性高 美元卻跌至低點

美國經濟表現與美元價值之間，傳統上存在的關聯性也已斷裂。以往，不確定性往往推高美元兌其他貨幣的價值，因為投資人在風險時期會尋求美元作為避險資產。如今，美元反而跌至近幾年低點。

當今時勢確實不尋常，但大多數經濟訊號失準的背後，都有合理解釋。分析家曾預測，川普去年春季加徵關稅將導致物價上漲、失業率上升和經濟衰退，但後來又把話收回去。這些預測失準的原因，可能是關稅稅率持續波動，難以預料，許多企業提前就囤積商品，也有其他企業暫時吸收關稅成本。

至於美國消費者信心弱，為何消費支出強勁？實際上，這些支出主要由小部分高收入家庭主導。擔心經濟前景的人也會購物，但會到有打折的店家，他們的消費習慣也已改變；美國銀行（BofA）最近信用卡數據顯示，民眾更常在午餐時間到食品雜貨店採買，減少吃餐廳或小吃店，可見民眾對物價上漲抱持擔憂。

美元異常疲軟，則可歸因於川普的高關稅，加上外界擔心他可能干預聯準會獨立性、促使聯準會降息並加劇通貨膨脹。柏克萊加州大學經濟與政治學者艾欽格林說，經濟學家向來過於依賴慣例，但現在正上演結構性變革，簡單的經驗法則日益失效並不奇怪。

景氣波動難料

失業率曾被視為經濟衰退的有效指標，如今已失準。圖為美國佛羅里達州好萊塢市一家連鎖雜貨店二月十一日貼出「正在招聘」的告示。（法新社）

相關新聞 搶人才！北市公告幼教人員甄試簡章 祭交通費補助、獎金等5大福利 北市教育局今天公告115學年度公立幼兒園教師（普幼班及特幼班）及契約進用教保員甄選簡章，初試將於4月登場採考筆試，若通過者6月再複試口試，教育局也再提5大福利包含交通費補助、教師獎勵金、敬師禮金等，盼能透過這些福利，鼓勵相關專業人才到台北應聘。 2026-03-09 11:24 國際小學堂／富國債台高築 全球經濟蒙陰影 低收入國家數十年來受到沉重債務所苦，但現在，部分最富裕國家大量舉債、不知如何收場的風險，正籠罩全球經濟。美國、英國、法國、日本等國債務均已創下歷史新高或逼近高點，可能阻礙經濟成長，並造成全球金融不穩定性。 2026-03-10 00:00 國際小學堂／全球政經動盪 經濟指標失靈 失業率和美元走勢等，以往被視為景氣指標或經濟衰退的預警訊號，但經過新冠疫情衝擊，加上現在美國總統川普推動世界經濟和地緣政治秩序轉型，經濟波動已更難預料。過去能判斷經濟情勢的可靠指標，近年紛紛失準。 2026-03-10 00:00 科學人／每天喝熱水3個月瘦一圈？4迷思破解：水溫不是關鍵 你是不是也在社群上看過這種說法：「每天早上一杯熱水，三個月瘦一圈」？甚至還有人說能排毒、皮膚變好、止經痛、治喉嚨痛。但問題來了——熱水真的這麼神嗎？昆士蘭大學（The University of Qu 2026-03-07 08:00 紐時賞析／美高電價引發民怨 川普要科技業多分攤 In a nod to voter frustration over rising electricity prices, President Donald Trump on Tuesday said he was negotiating pledges from major tech companies to pay a greater share of the energy costs associated with new data centers. 2026-03-07 00:00 紐時賞析／哥倫比亞叛軍無人機 智取政府百億軍備 Colombian soldiers defending a state-owned oil pumping station near the border with Venezuela were under attack. Two powerful insurgent groups that have been fighting the Colombian state for decades had been regularly stealing fuel from it. 2026-03-07 00:00