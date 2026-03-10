國際小學堂／富國債台高築 全球經濟蒙陰影
低收入國家數十年來受到沉重債務所苦，但現在，部分最富裕國家大量舉債、不知如何收場的風險，正籠罩全球經濟。美國、英國、法國、日本等國債務均已創下歷史新高或逼近高點，可能阻礙經濟成長，並造成全球金融不穩定性。
國債啃食納稅錢 間接推升通膨
政府若債台高築，意味必須從原本可用於醫療、道路、公共住宅、技術發展或教育的資金中，撥出款項支付利息。此外，隨著借貸需求日增，借貸成本也隨之上漲，不僅會消耗愈來愈多納稅錢，也會導致民間貸款和信用卡利率上升，並推高通貨膨脹。
或許最令人擔憂的是，像美國這類國家，即使經濟相對穩健、失業率偏低，債務仍居高不下，這使得政府應對突發狀況的財政餘裕縮減。若發生金融危機、疫情、戰爭，或因人工智慧（ＡＩ）發展、天災而需要增加社福支出與失業救濟金，政府恐將左支右絀。
經濟強勁且利率偏低時，政府借貸可能促進經濟成長；在經濟困頓時，可能有助於提振消費。全球政府舉債大增的趨勢可追溯至二○○八年金融危機，當時各國紛紛出手援助陷入困境的家庭。新冠疫情下的紓困方案，也進一步推高債務。
如今國際貨幣基金組織指出，七大工業國集團（Ｇ７）中，就有六國的國債相當於或超過該國年度經濟產出。
增加軍費成趨勢 加劇舉債負擔
愈來愈多國家面臨人口結構變化、經濟成長放緩的雙重壓力。人口老化推升醫療和年金支出，提供稅收的勞動人口卻在減少。同時，世界局勢日益險峻，美中緊張加劇，歐洲也面臨俄羅斯威脅，以及川普政府要求盟國承擔更多防禦責任的壓力。
大多數國家對此做出回應，除向烏克蘭提供援助，也大幅增加軍費。北約會員國已同意將國防開支目標提高至國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之五。日本債務已達年度ＧＤＰ逾兩倍，也在大幅增加國防預算。
川普一月也矢言在下個財年將軍費增加到一點五兆美元。無黨派智庫「美國聯邦預算問責委員會」計算，若計入利息支出，這將使美國國債在十年內增加五點八兆美元。
著作論及美國債務問題的經濟學家蓋爾警告說，美國債務持續增長的前景，正威脅其經濟領頭羊的地位，並削弱投資人對美債與美元的信心，也加重下一代的負擔，「現在花愈多，未來消費能力就愈弱」。
▪文組怎麼贏台積電？律師點名三大科系最吸金：有人身價破10億
▪政大會研所招生疑洩題！考生揭補習班題型差異 網嘆：什麼時候墮落
▪書讀好沒有錯？頂大工程師見「路邊1景象」：說不清楚的挫敗
▪為何都去北部讀大學？他不解資源為何物 網曝3優勢：少走彎路
▪曾嫌無聊…她日檢N1、多益940待業1年 網推這些職缺：善用優勢
▪學測考生憂「沒醫學背景」個申被刷掉…網指真正影響在後面
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。