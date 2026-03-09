聽新聞
搶人才！北市公告幼教人員甄試簡章 祭交通費補助、獎金等5大福利
北市教育局今天公告115學年度公立幼兒園教師（普幼班及特幼班）及契約進用教保員甄選簡章，初試將於4月登場採考筆試，若通過者6月再複試口試，教育局也再提5大福利包含交通費補助、教師獎勵金、敬師禮金等，盼能透過這些福利，鼓勵相關專業人才到台北應聘。
教育局表示，初試一律採網路報名從4月14日至4月17日，教師及教保員初試皆訂5月23日考筆試，中普幼組教師及教保員考科相同，考生得視需求同時報，同時報考者成績將雙邊採計；複試則依報考類別分別應試，教保員甄選複試訂於6月27日口試，教師甄選複試訂於28日，採教學演示及口試方式。
教育局提及，配合英語融入幼兒園教學政策，教師甄選初試成績採計英語能力加分，英語能力符合相當於CEFR語言參考架構B2級（包含聽、說、讀、寫）者，經審核通過初試成績總分加5分。
教育局也說，台北市已推出五大教師福利措施，上下班交通費補助（按居住地與工作地距離發給630元至1200元）、每學年發給每校員額百分之五的績優教師獎勵獎金每人3600元、敬師獎勵金2000元。教師研習中心也提供教師各種成長資源，教師諮商輔導支持服務也納入了幼教師，各種研習、進修資源亦為各縣市之冠。
