「老師，我真的有努力寫了，但分數還是很低……」考後幾天，一位學生低聲對我說。

許多學生的作文，情感有了，例子有了，字數也夠，卻拿不到理想成績。檢視後發現，他們在「題目」與「想說的事」之間，缺了一座橋。想法多，不等於好作文；若對題目理解不到位，方向就會偏離，甚至成了「擦邊球」。這，正是分數落差的關鍵。

切題，不是只讀懂題目表面，而是抓住它的核心本質，再從核心延伸出經驗與觀點。這種精準的掌握，是應試寫作的核心能力。

為了幫學生穩定切題，我常教三招：

●第一招／換句話說 提煉主題

將題目用自己的話改寫，把抽象詞轉為具體情境。例如：題目為〈求好心切〉可轉成「很想做好一件事，卻弄巧成拙」。換句話說後，主題更聚焦，舉例與敘述也更精準。

●第二招／想一件事 搭一座橋

不少學生先想好經驗，再硬套題目，結果生硬。正確做法是先看懂題目要談什麼，再挑出貼近主題的事件。像寫〈我的理想朋友〉，若只描寫與朋友的日常，雖有「朋友」，卻沒談到「理想」。當學生改從「理想朋友的特質」切入，就能挑出朋友互助、陪伴的片段，具體展現他對理想朋友的看法。

●第三招／收尾呼應 點出轉折

結尾不是事件結束就算收束，而要回到題目形成「圓」。例如〈那些說不出口的話〉，有學生細膩描寫母子摩擦，卻以「我會努力讓媽媽開心」作結，顯得輕飄。若改成「有些話雖沒說出口，卻藏在每一次晚餐後默默洗碗的動作裡」，便更有情感厚度，也呼應題旨。

切題不是一時的技巧，而是長期的習慣。每遇新題，先問自己：這題的重心是情緒、轉折、體會，還是行動？找到核心，再從生活中挖掘貼近的素材，內容自然不偏離。

願意「求好心切」的學生，心裡一定對寫作有在意與渴望，只是缺乏對準題目的方法。當你學會從題目挖出核心，並用經驗回應，它就不再是考卷上的陌生句子，而是一座連結思考與表達的橋。橋一旦立穩，文字就能走得穩，也能走得遠。

相關新聞 寫作教室／抓住題目核心本質！師指導「3招切題」 連結思考與表達的橋 「老師，我真的有努力寫了，但分數還是很低……」考後幾天，一位學生低聲對我說。 2026-03-22 22:39 科學人／你以為只是開圖鑑打道館？寶可夢其實是科學家的搖籃！ 1996年問世的寶可夢（Pokémon）剛滿三十歲，而這個IP早已是跨越國界的文化現象。位於東京讀賣樂園第一座常設主題樂園開幕前就把售票網站塞到當機，手機遊戲Pokémon GO也仍持續發起全球抓寶活動吸引訓練家走出門外，競技卡牌遊戲更被稱為小學生的有價證卷，其影響力無可倫比。 然而，它最厲害的成就絕對是替科學界瘋狂量產人才。對許多生物學家來說，入坑科學的瞬間未必是在踏入實驗室，而是小時候握著電玩主機、盯著《神奇寶貝》動畫的那個夏天。 抓蟲狂熱份子的分類學實境秀 事實上，寶可夢遊戲設計師之一田尻智從小就是個抓蟲狂熱份子，他把穿梭在廢墟與田野間的採集經驗，濃縮進遊戲卡匣裡。 從小就是重度玩家的加拿大古爾夫大學昆蟲學家蒙克頓（Spencer Monckton）指出，玩家在遊戲裡瘋狂搜集開圖鑑的行徑，和昆蟲學家做的事非常相似。而當玩家必須根據虛構生物的特徵與能力進行歸類時，他說：「那不就是分類學！」蒙克頓甚至把他在智利開車兜風發現的長臉新種蜜蜂，直接用 2026-03-21 08:01 好讀周報／少年諾貝爾獎名單出爐！他開發AI模型篩檢自閉症 被譽為「少年諾貝爾獎」的雷傑納隆科學獎（Regeneron Science Talent Search 2026，STS）10日公布今年得獎名單，得獎者的研究涵蓋數學「高貴多面體」（noble polyhedra）幾何結構、利用視網膜與人工智慧（AI）模型 篩檢自閉與過動症，以及發現蛤蜊對抗癌藥物的反應與人類相似，進而可透過低成本的方式測試血癌新藥等。 2026-03-21 10:23 紐時賞析／聖嬰將臨 極端天氣機率上升 An El Nino climate pattern that is likely to develop this summer may be severe, federal scientists warned Thursday in a forecast that raised threats of record heat, floods and other weather extremes around the planet this year and next. 2026-03-21 00:04 紐時賞析／全球經濟震盪 川普立場搖擺 On a day when the fighting in the Middle East sent tremors through global markets, President Donald Trump offered contradictory signals about the war, suggesting that it could be ending “soon” and then a few hours later leaving the timing open-ended. 2026-03-21 00:00 閱讀數學／第一封AI情書（二） 上週我們講到圖靈與斯特拉奇（Christopher Strachey）的故事，後者徒手寫程式碼。對，70多年前的「寫程式」跟現在完全是兩回事。當時的程式語法非常繁瑣複雜，而且得先用手寫，再用打孔機的方式把程式碼轉到紙帶，再輸入電腦… 2026-03-20 14:45