好讀周報／美以空襲伊朗 杜拜也遭殃…哈米尼身亡次子接棒

聽新聞
聯合報／ 文／陳韻涵
衛星空照圖顯示，伊朗最高領袖哈米尼在德黑蘭的官邸2月28日遭美國和以色列空襲後冒黑煙。（圖／路透）
美國與以色列2月28日對伊朗發動聯合軍事行動，空襲伊朗首都德黑蘭等目標，炸死該國最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。伊朗遇襲後激烈報復，向以色列及多個海灣國家發射飛彈與無人機，攻擊美國駐利雅德與杜拜使領館、杜拜知名地標帆船飯店與國際機場。以色列空襲德黑蘭與座落伊朗中部伊斯法罕的飛彈與核研究設施，並反擊黎巴嫩軍事組織「真主黨」的據點。伊朗3日選出哈米尼的次子穆傑塔巴‧哈米尼（Mojtaba Khamenei），接任伊朗最高領導人。

●看歷史／協助政變到核爭議 新仇舊恨超過70年

美國與伊朗之間的對立，橫跨超過70年，從冷戰時期的政變暗潮，到近年的核計畫爭議與直接軍事打擊，恩怨層層堆疊。川普去年6月空襲伊朗境內的核設施，使美伊緊張關係升至數十年來最高點。川普宣稱該次行動摧毀了伊朗關鍵核設施，而德黑蘭則矢言報復。

美伊兩國裂痕可追溯至1953年，當時伊朗民選總理摩薩台推動將英伊石油公司國有化，引發英國不滿；美國中情局介入並協助策動政變，讓遭罷黜的巴列維復辟，在伊朗社會埋下反美情緒。

1957年，美伊雙方在美國總統艾森豪「原子能和平利用」倡議下，簽署民用核能合作協議，美方甚至提供反應爐與鈾燃料，沒想到卻埋下近代核爭議的伏筆。

1979年，伊斯蘭革命推翻巴列維王朝，宗教領袖何梅尼建立伊斯蘭共和國，美伊關係急轉直下。美方收留流亡的巴列維並提供醫療協助，引起德黑蘭學生攻占美國大使館並挾持52名人質長達444天。華府隨即與伊朗斷交並祭出制裁，美伊敵對格局正式成形。

1980年代兩伊戰爭期間，美國支持伊拉克總統薩達姆對抗伊朗；1984年，美國總統雷根將伊朗列為「恐怖主義贊助國」。1988年，美軍誤擊伊朗航空655民航機，造成290人罹難，美方雖賠償但未道歉。1990年代，美國總統柯林頓擴大對伊朗的經濟制裁，指控伊朗發展核武並支持真主黨等組織。

2001年911事件後，美國總統小布希將伊朗列入「邪惡軸心」，美伊互信瓦解。直到2015年，美國總統歐巴馬推動簽署「聯合全面行動計畫」，限制伊朗的濃縮鈾濃度換取制裁鬆綁，歐洲、中國和俄羅斯也是該計畫的締約方，形同外交突破。

然而，川普2018年在第一任內宣布片面退出協議並恢復制裁，伊朗則突破鈾濃縮上限。2020年，美軍無人機在巴格達擊斃伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼，伊朗回擊駐伊拉克美軍基地。

川普連任後延續強硬路線，去年6月在以色列先空襲伊朗核設施後，美軍也首次直接攻擊伊朗境內的3處核設施，宣稱「重創」伊朗的核能力。

軍事行動火熱之際，伊朗國內因物價飆漲爆發大規模示威，官方血腥鎮壓造成數萬人死亡。川普屢次公開呼籲伊朗人民起義推動政權更迭，美伊官方今年2月恢復高層核談，但美方同時派遣航母戰鬥群進駐中東施壓，伊朗則堅持保有鈾濃縮權，僵局未解。

從1953年的政變到近年的空襲，美伊關係始終在對抗與談判之間擺盪。歷史糾葛與地緣戰略交織，雙方難以真正和解，新仇舊恨延續。

●接班人／穆傑塔巴 行事低調 雖無公職 具影響力

56歲的穆傑塔巴被視為一位頗具影響力但行事低調的人物，他長期在他父親的權力體系背後運作，與伊朗的安全機構，尤其是革命衛隊有緊密聯繫，並被認為在政界與安全圈中擁有實質影響力，即便他並未擔任政府職務或具高階宗教職位。

專家指出，穆傑塔巴原本長期被視為接班人，但過去兩年內似乎淡出公眾視線，而他如今正式接班，代表現在掌權的是伊朗政權中更強硬的革命衛隊派系。

哈米尼的次子穆傑塔巴‧哈米尼(見圖)，3日接任伊朗最高領導人。(圖／歐新社)
哈米尼(見圖)的次子穆傑塔巴‧哈米尼，3日接任伊朗最高領導人。(圖／法新社)
●看行動／川普研判時機成熟 旨在阻止未來威脅

美國總統川普2月28日對伊朗發動大規模空襲，並公開呼籲伊朗人民推翻德黑蘭政府。「紐約時報」分析，這是他判斷時機成熟，試圖將一個搖搖欲墜的政權推向崩潰邊緣，甚至押注空襲引發內部起義。

川普宣稱，德黑蘭發展核武的最終意圖，是以飛彈威脅美國本土。但五角大廈情報局去年評估顯示，伊朗至少還要十年才能突破技術與產能瓶頸，建立具規模核武庫；近期甚至沒有跡象顯示，伊朗準備攻擊美國、盟邦或中東地區的美軍基地。

川普2月28日透過預錄影片證實，飛彈已擊中德黑蘭的目標，他細數1979年人質危機47年以來的美伊衝突，宣稱「我們再也忍無可忍」。國防部則將這場行動命名為「史詩狂怒行動」，凸顯美伊長期積怨。

不同於歷屆總統動武前鋪陳數月，川普未提出伊朗迫切威脅的具體證據，也沒解釋為何他8個月前宣稱已「摧毀」的核計畫，再次成為動武的理由。相較於已擁有核武的北韓，或核武庫持續擴張的俄羅斯與中國，華府未說明為何一個實力相對薄弱的伊朗成為優先目標。

美國外交關係委員會前主席哈斯指出，「就像第二次伊拉克戰爭一樣，攻擊伊朗並非必要，而是個機會」，形容這是「典型的預防性攻擊」，目的是阻止未來的威脅，而非回應迫切的攻擊。

哈斯表示，目前仍有外交協議、經濟制裁與海上攔截等選項，真正的問題是「為何是現在（發動攻擊）」。

在國際法框架下，必要戰爭和選擇性戰爭之間的差異極大；當敵軍集結跡象明確時，先發制人的必要打擊具備正當性，而選擇性戰爭則常被認為違法。

川普早已試圖淡化法律爭議，他1月接受紐時訪問時直言，「我不需要國際法」，強調「這取決於你對國際法的定義」，凸顯川普將自行界定相關法規的適用範圍。

川普6日公開要求伊朗「無條件投降」，並表示在伊朗出現「美國能接受的領袖」後，華府會協助重建該國。此番言論被外界解讀為美方不急於透過外交結束戰爭，甚至暗示衝突短期內難以落幕。

英國戰時首相邱吉爾曾在回憶錄中寫道，「永遠不要相信任何戰爭會一帆風順」，並警告「屈服於戰爭狂熱的政治家必須理解，一旦發出信號，他就不再是政策的主人，而是不可預見、無法控制事件的奴隸」。

白宮在Ｘ平台發布照片，顯示美國總統川普（左二起）、國務卿魯比歐、白宮幕僚長威爾斯等人2月28日監控對伊朗的行動；拍攝地點不明。（圖／法新社）
在紐約哥倫布廣場​​，人們舉著標語抗議美國對伊朗的軍事攻擊。（圖／歐新社）
伊朗報復美以 襲擊中東多處。（製表／聯合報）
搶人才！北市公告幼教人員甄試簡章 祭交通費補助、獎金等5大福利

北市教育局今天公告115學年度公立幼兒園教師（普幼班及特幼班）及契約進用教保員甄選簡章，初試將於4月登場採考筆試，若通過者6月再複試口試，教育局也再提5大福利包含交通費補助、教師獎勵金、敬師禮金等，盼能透過這些福利，鼓勵相關專業人才到台北應聘。

好讀周報／美以空襲伊朗 杜拜也遭殃…哈米尼身亡次子接棒

美國與以色列2月28日對伊朗發動聯合軍事行動，空襲伊朗首都德黑蘭等目標，炸死該國最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。伊朗遇襲後激烈報復，向以色列及多個海灣國家發射飛彈與無人機，攻擊美國駐利雅德與杜拜使領館、杜拜知名地標帆船飯店與國際機場。以色列空襲德黑蘭與座落伊朗中部伊斯法罕的飛彈與核研究設施，並反擊黎巴嫩軍事組織「真主黨」的據點。伊朗3日選出哈米尼的次子穆傑塔巴‧哈米尼（Mojtaba Khamenei），接任伊朗最高領導人。

國際小學堂／富國債台高築 全球經濟蒙陰影

低收入國家數十年來受到沉重債務所苦，但現在，部分最富裕國家大量舉債、不知如何收場的風險，正籠罩全球經濟。美國、英國、法國、日本等國債務均已創下歷史新高或逼近高點，可能阻礙經濟成長，並造成全球金融不穩定性。

國際小學堂／全球政經動盪 經濟指標失靈

失業率和美元走勢等，以往被視為景氣指標或經濟衰退的預警訊號，但經過新冠疫情衝擊，加上現在美國總統川普推動世界經濟和地緣政治秩序轉型，經濟波動已更難預料。過去能判斷經濟情勢的可靠指標，近年紛紛失準。

科學人／每天喝熱水3個月瘦一圈？4迷思破解：水溫不是關鍵

你是不是也在社群上看過這種說法：「每天早上一杯熱水，三個月瘦一圈」？甚至還有人說能排毒、皮膚變好、止經痛、治喉嚨痛。但問題來了——熱水真的這麼神嗎？昆士蘭大學（The University of Qu

紐時賞析／美高電價引發民怨 川普要科技業多分攤

In a nod to voter frustration over rising electricity prices, President Donald Trump on Tuesday said he was negotiating pledges from major tech companies to pay a greater share of the energy costs associated with new data centers.

