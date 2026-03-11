快訊

好讀周報／人形機器人沒未來？專家預言「投資一場空」：無法像人類

聯合報／ 好讀周報
科技日新月異，美國矽谷科技公司認為人形機器人未來商機無限，爭相投入龐大資金研發。 （圖／矽谷人形機器人高峰會）
文／編譯田思怡

通用型人形機器人是AI競賽的新賽場，人們期盼老來買個機器人照顧自己，不用請幫傭和看護，因此，看到無限商機的美國矽谷科技公司爭相投入龐大資金，研發能取代人類所有勞務的人形機器人。不過，掃地機器人Roomba的發明者之一，有「現代機器人教父」之稱的布魯克斯（Rodney Brooks）則大膽預言，人形機器人在可預見的未來無法達到人類雙手的靈巧，而且隨時可能跌倒，存在危險，這些投資在未來15年內將是一場空。

這或許也可以解釋為什麼AI能取代一些需要用腦的白領工作，例如程式設計師，卻無法取代需要動手的藍領工作，例如水電工。

「紐約時報」報導，布魯克斯於2025年9月發表文章，斷言通用型人形機器人不會很快問世，在未來15年內，「花在讓現有人形機器人表現更優異的大把資金將打水漂，這些機器人將消失不見，大部分將被遺忘」。

布魯克斯的預言在機器人界引起激烈辯論，追蹤AI和機器人快速發展的研究員帕克斯頓（Chris Paxton）在社群媒體寫道，「文章發表後不久就有十多人問我同不同意，我不同意。」

看好人形機器人未來將賺大錢的特斯拉創辦人馬斯克肯定也不同意，他大膽預言特斯拉的人形機器人Optimus將成為一名優秀的外科醫師。

舊金山灣區的1X Technologies公司將於明年推出家用型機器人，售價2萬美元，但它的自動化有限，需要靠公司內部人員遙控來學習新家務。

曾任麻省理工學院實驗室主任的布魯克斯認為，機器人在短期內無法達到人類的靈巧。他說，人類的靈巧來自觸覺，人手約有1.7萬個感受器，每根手指指尖就約有1000個，用來感知壓力、滑動、震動、溫度及形狀的變化，並用來調整力道、角度，但他懷疑機器人的神經網絡能解決觸覺問題。

人類不會去描述觸覺，我們指頭的觸覺能收集各種資訊，但我們很難去傳達，讓機器人學習。許多人形機器人新創公司只讓機器人看影片學動作，並未教它們使用觸覺回饋，因此無法做我們手指能做的事。

布魯克斯也說，現今的雙足人形機器人的行走方式與人類完全不同，一旦失去平衡跌倒，會造成嚴重傷害。他說他 不會處在人形機器人的3英尺範圍內。

布魯克斯的論點似乎在去年12月召開的矽谷人形機器人高峰會上得到印證。彭博資訊報導，高峰會上幾乎看不到真人尺寸的人形機器人，從安全和可靠性的角度，許多人形機器人還沒準備好亮相，若跌倒就糗大了，而且可能傷到觀眾。

高峰會上大部分的人形機器人是中國宇樹科技公司的機器人，約122公分高，該公司的拳擊機器人相當受歡迎。而Physical Intelligence的咖啡師機器人能製作拿鐵，成功率95%。

但高峰會上展示的人形機器人技藝多半透過影片，現場實際操作就沒那麼順暢。Weave建造的機器人花了幾分鐘，還沒折好一件T恤。因此，彭博的結論是，機器人要進入人類的日常生活並創造無限商機，首先要學會熟練地折T恤。

「現代機器人教父」布魯克斯大膽預言，人形機器人在未來無法達到人類雙手的靈巧，而且隨時可能跌倒，存在危險。（圖／紐約時報）
