我與素養的距離／美以「齋戒月」突襲伊朗 從中東局勢談伊斯蘭信仰

2026年2月28日，正值穆斯林齋戒月之際，中東局勢再度升溫。美國與以色列聯手對伊朗首都德黑蘭等數個城市發起大規模空襲，伊朗最高領袖哈米尼與數名高層在攻擊中喪命，並造成200多人死亡、700多人受傷，其中包括一所女子小學。

伊朗隨即展開飛彈與無人機報復攻擊，轟炸位於阿拉伯聯合大公國、巴林、沙烏地阿拉伯、阿曼、卡達及科威特等國的美國軍事基地，並警告船隻不得通過荷莫茲海峽；黎巴嫩真主黨為表達聲援伊朗，於3月2日向以色列北部發射多枚火箭彈，以軍隨即展開回擊。遭伊朗空襲的波斯灣周邊國家也矢言將自我防衛，包括在有必要之時「回應侵略行為」，中東戰線有不斷擴大之勢，引發國際社會高度關注。

由於齋戒月對伊斯蘭世界具有重要宗教意義，此一時點的軍事行動被外界視為具有高度政治與戰略象徵性。什麼是齋戒月？就讓力宇教育的威立老師帶你認識伊斯蘭教的「五功」吧！