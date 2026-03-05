新聞中的公民與社會／保加利亞加入「歐元區」 政府推動採用歐元考量為何？

一、時事掃描

保加利亞的貨幣賭注 加入歐元能擺脫最窮國宿命嗎？ 保加利亞2026年起正式採用歐元，成為歐元區第21個成員國。作為長期被標籤為「歐盟最窮」的國家，引入歐元不僅是一項貨幣政策調整，也被視為攸關國家發展的重要制度選擇，但歐元能否順利翻轉保加利亞命運，仍需觀望。【2026/2/1聯合報】

二、命題趨勢

保加利亞於2026年正式採用歐元，象徵其深化歐洲整合的制度選擇，但國內社會對物價變動與經濟主權影響仍存疑慮。回顧歷史經驗，希臘於2001年加入歐元區後，曾在後續債務危機中引發激烈爭論；相較之下，愛爾蘭於2002年採用歐元初期，則一度提升市場信心。此一對照顯示，共同貨幣的實際效果，往往取決於各國既有的經濟結構與制度條件。本新聞命題焦點：貨幣制度的選擇與政策意涵、經濟政策對市場運作的影響、公共政策中的效率與民生取捨、經濟制度與國家經濟結構的關聯。SDGs目標：SDG8合適的工作與經濟成長、SDG10減少不平等、SDG16和平正義與健全制度、SDG17促進夥伴關係。

三、牛刀小試

保加利亞在1990年代金融危機後，實施聯繫匯率制，使本國貨幣長期與歐元掛鉤，以維持匯率與物價穩定。儘管如此，政府仍決定於2026年正式採用歐元，成為歐元區成員國。媒體報導指出，保加利亞經濟活動與歐洲市場往來密切，政府認為全面改用歐元，有助於減少貨幣轉換所帶來的不便，並提升整體經濟運作效率；但部分民眾仍擔心，此舉可能對生活成本造成影響。根據上文判斷，下列何者最能說明保加利亞政府推動正式採用歐元的主要考量？

(A)政府靈活調整貨幣政策，以因應國內經濟波動

(B)降低跨國交易成本，並且改善投資與經濟環境

(C)避免物價上漲問題，使生活成本長期保持穩定

(D)降低國際經濟風險，使國內市場不受外在影響

答案：B

解析：(A)改用歐元代表貨幣政策受限，無法更靈活因應國內經濟波動。(B)題文指出與歐洲市場往來密切，改用歐元可減少貨幣轉換不便，提升經濟運作效率。(C)題文明示民眾憂心生活成本上升，並未保證物價長期穩定。(D)題文未指出採用歐元可使市場免於國際經濟影響。

四、歷屆試題

1952年，德、法、義、荷、盧、比等六國，成立「歐洲煤鋼共同體」，其想法來自法國提出西歐各國將重要工業資源共同管理的計畫，規定成員國間毋須繳納關稅而直接取得煤和鋼的生產原料。1958年，六國成立「歐洲經濟共同體」與「歐洲議會」；1967年，六國依條約整合成「歐洲共同體」；1993年，「歐洲共同體」正式更名為「歐洲聯盟」（歐盟）。2004年起，東歐多國才陸續加入歐盟；英國則因國內諸多問題，而於2016年公投決定退出，並就移民、國際貿易、跨國金融等與歐盟進行談判。依據題文資訊，下列何者最能詮釋英國與歐盟談判的主要目的？

(A)處理英國與全球化發展交織的治理問題

(B)確認英國與歐洲國家建立雙邊自由貿易

(C)保障英國的本土文化不受全球化的衝擊

(D)爭取英國得以繼續適用歐盟的移民政策

答案：A