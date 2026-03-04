聽新聞
0:00 / 0:00

寫作教室／腦袋空空，寫作不能空 寫作請順著題目的脈絡寫

聯合報／ 高宇平／聯合報寫作教室講師

「老師，我覺得這題目好難喔，我不知道要寫什麼。」

這是學生面對作文時的第一反應。特別是遇到題目比較抽象、缺乏情境提示時，像〈那一道光〉、〈選擇〉、〈留白〉這類題目，沒有明確的故事框架，也沒有指向性的情境，學生一時抓不到方向，便空等靈感，結果稿紙真的一片空白。

其實，這不是題目難，而是我們還沒掌握「順著題目的脈絡去想」的能力──能夠在題目本身的語意裡找到切入點與支撐全文的主軸。

某次題目〈那一刻，我明白了〉，批改時三分之一的學生都偏題：有人描寫在海邊看夕陽，覺得很美；有人寫夜市玩射氣球的快樂；有人寫破關的成就感。這些故事都生動有趣，卻沒有回答題目的關鍵問題──你「明白了」什麼？那一刻的前後有什麼轉變？題目要的是「從事件到領悟」的過程，而不只是單純的經歷或感受。

那麼，要怎麼避免偏題？

有一個簡單而有效的方法──順著題目的語意拆解。把抽象題目翻譯成幾個具體的提問，就能迅速抓到方向：

〈那一道光〉：哪一次你感受到希望或方向？光來自誰、為何出現？

〈選擇〉：你曾面對什麼抉擇？當時如何思考？結果如何？

〈留白〉：生活中有什麼事你選擇不說、不做？這空缺帶給你的感受？

題目一旦拆開，不但能找到主軸，還能引導我們回憶經驗、組織情節，甚至在過程中挖掘情感與觀點。

有位學生看到〈選擇〉說：「我沒什麼大選擇，生活都被安排好。」我問他有沒有小小的自主決定，他想到一次午餐吃下苦瓜，才明白媽媽的用心。事件雖小，但貼合題意──「我選擇相信媽媽的建議」，自然就成了一篇有意義的作文。

我總提醒學生：「題目再空泛，也會留線索。」那是一種「語意的呼喚」，等待寫作者去補全它。題目只是表象，重點是能否看出它的指向。就像〈那一刻，我明白了〉，實際上要求三件事：描述情境、說明你明白了什麼、交代原因。這不就是現成的三段式結構嗎？

寫作不是蒼白的連結，而是邏輯的解碼。學會順著題目的語意走，再空泛的題目都能落地成文。腦袋再空，你的稿紙，也能滿滿當當。

故事 寫作

延伸閱讀

【3月文學相對論 下】廖瞇×陳昌遠／得獎汙染了我們的文字嗎？

【3月文學相對論 上】廖瞇×陳昌遠／如果文學可以標價……

【教養難題】鱸魚／不知道答案也可以得滿分的學校

寫作教室／將磨難轉化為生命的養分 續寫生命的溫柔練習（下）

相關新聞

寫作教室／腦袋空空，寫作不能空 寫作請順著題目的脈絡寫

「老師，我覺得這題目好難喔，我不知道要寫什麼。」

科學人／元宵節限定！2026首發月全食登場 「紅月」紅不紅全看這數據

2026年3月3日元宵節當晚，臺灣將迎來一場觀測條件極佳的月全食 。 17時50分月出後，月球會陸續經過地球的半影與本影區，19時04分進入「食既」，屆時月面將呈現深邃的暗紅色，這就是俗稱的「血月」

寫作教室／將磨難轉化為生命的養分 續寫生命的溫柔練習（下）

上回我們提到情意書寫，是用文字對自我生命的回應。在生命的旅程中遇到的各種人事，都是滋養我們的養分。尤其是那些痛苦的、挫折...

科學人／別想說謊！馬能聞到你的恐懼…「是害怕的味道」

當你剛看完一部讓你毛骨悚然的恐怖片，帶著 SAN 值（理智值）狂掉的狀態走進馬廄準備訓練。雖然你表面上試圖保持冷靜，但你的擔當馬娘... 咳，我是說馬，卻似乎早已透過空氣中飄散的味道判定：「這個味道，

紐時賞析／TikTok誘人上癮 歐盟強化監管

TikTok’s endless scroll of irresistible content, tailored fo...

紐時賞析／虧260億美元 斯特蘭蒂斯放棄電動車

Five years ago, European American automaker Stellantis was c...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。