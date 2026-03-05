快訊

科學人／「喵喵喵」只是演戲！研究：貓咪「呼嚕嚕」才是真愛你

科學人／ 文‧袁珮閎
圖／袁珮閎提供
圖／袁珮閎提供

許多都貓奴認為自己能辨識自家主子的叫聲，但柏林自然博物館（Museum für Naturkunde Berlin）與那不勒斯費德里科二世大學（University of Naples Federico II）組成的團隊發現，家貓的「呼嚕嚕聲」在聲學特徵上比「喵喵叫」更為穩定，且具備高度的個體辨識度。

隱藏的身分證，呼嚕嚕聲更可靠

研究第一作者魯索（Danilo Russo）指出，貓咪的喵喵叫在馴化過程中演化得極具彈性，會隨情境與人類需求而改變。雖然人類習慣關注喵喵叫，但透過自動語音識別工具分析發現，每隻貓的呼嚕嚕聲都擁有一套獨特的節奏與頻率。這種低頻且規律的聲音，通常發生在放鬆、親密接觸或母貓與幼貓的交流中，是一種功能穩定、不隨環境劇烈波動的身分信號。

喵喵叫：為了人類演化出的「語言外掛」

相對於穩定的呼嚕聲，家貓的喵喵叫則展現了驚人的「多變性」。研究對比了家貓與五種野貓（非洲野貓、歐洲野貓、叢林貓、獵豹和美洲獅）的叫聲，發現家貓的喵喵叫變異程度遠高於其野生親戚。

這反映了貓咪在演化上的適應方式：

野生環境：貓科動物在成年後很少對彼此喵喵叫，信號通常較為固定。

人類環境：為了與作息、期待各異的人類打交道，家貓演化出能靈活調整喵喵叫的能力。無論是索取食物、尋求關注還是「抱怨」，牠們會根據人類的反應來調整音調與長短。這種靈活性雖然方便溝通，卻也模糊了聲音中的個體特徵。

重新定義「貓叫聲」

作者米里亞姆．克諾恩席爾德（Mirjam Knörnschild）表示，這項研究繪製了一幅細膩的貓科溝通圖譜。低頻且模式化的呼嚕嚕聲作為一種可靠的「聲紋比對」，負責在近距離社交中確認彼此身分；相較之下，喵喵叫則是一種「談判工具」，優先考慮的是溝通的彈性而非辨識度。

這意味著，當你的貓對你喵喵叫時，牠可能正在根據你的喜好進行「客製化」表演；而當牠在你身邊發出呼嚕嚕聲時，展現的才是最真實、最獨一無二的自己。

參考資料

1.https://scitechdaily.com/scientists-discover-your-cats-purr-is-more-unique-than-its-meow/

2.Russo, Danilo, Anja Birgit Schild, and Mirjam Knörnschild. "Meows encode less individual information than purrs and show greater variability in domestic than in wild cats." Scientific Reports (2025).

延伸閱讀

（本文出自2026.3.3《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

相關新聞

