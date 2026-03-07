科學人／每天喝熱水3個月瘦一圈？4迷思破解：水溫不是關鍵

你是不是也在社群上看過這種說法：「每天早上一杯熱水，三個月瘦一圈」？甚至還有人說能排毒、皮膚變好、止經痛、治喉嚨痛。但問題來了——熱水真的這麼神嗎？昆士蘭大學（The University of Queensland）的社區健康與福祉教授蘿倫・鮑爾（Lauren Ball），以及南十字星大學（Southern Cross University）的執業營養師與講師艾蜜莉・柏曲（Emily Burch）提醒，目前科學證據其實相當有限。

水本身就很重要

先講清楚：補水本身對健康非常重要。水分參與消化、血液循環、腎臟功能與血壓調節，幾乎所有生理機制都離不開它。2025年的研究甚至發現，水喝得不夠，連面對日常壓力的能力都會下降。關鍵在於「有沒有補水」，而不是「水有多熱」。

目前沒有強而有力的人體研究顯示，熱水比常溫水或冷水帶來額外健康優勢。很多人覺得喝熱水比較舒服，可能是因為溫暖本身帶來放鬆感，加上每天固定飲用形成的儀式感，讓人產生「我正在照顧自己」的感覺。換句話說，影響可能來自習慣與心理效應，而不是溫度本身。

迷思一：熱水能燃脂瘦身？

沒有高品質臨床試驗證實，單靠喝熱水會帶來明顯減重效果。的確，多喝水可能在餐前增加飽足感，也可能幫助取代含糖飲料，這些行為能間接支持體重控制。但目前沒有證據顯示熱水比其他溫度更有利於減脂。

有一項小型研究指出，溫水可能稍微促進腸道蠕動（peristalsis），幫助消化與排便，但這種效果相當有限，也無法直接轉化為脂肪燃燒。若喝熱水讓你少喝珍奶或高熱量飲料，體重自然可能改善；真正發揮作用的是總熱量赤字，而不是水溫。

迷思二：熱水能治喉嚨痛？

這一點相對有科學基礎。溫熱飲品確實能舒緩喉嚨痛與鼻塞。熱度能幫助黏液變稀，放鬆上呼吸道組織，讓症狀暫時緩解。不過，這屬於「舒緩」，並非治療感染，也不會縮短感冒或流感的病程。

而且這種效果並非熱水專屬。溫茶、熱檸檬水或草本茶同樣有效，因為它們同時提供溫度與水分。重點在於溫熱與補水的結合，而不是某種特殊排毒能力。

迷思三：熱水能排毒、改善膚況？

目前沒有直接科學證據顯示，喝熱水能讓皮膚變得更「清透」，或替皮膚「排毒」。維持充足水分確實有助於皮膚彈性，並減少乾燥情況，這是補水本身帶來的效果。然而，研究並未發現喝熱水比喝其他溫度的水對皮膚健康更有幫助。

至於「熱水能排毒」的說法，其實具有誤導性。人體的解毒功能主要由肝臟與腎臟負責，而不是靠喝熱水把體內毒素沖出來。沒有證據顯示熱水能強化或加速這些器官的運作。

迷思四：熱水能緩解經痛？

這裡要分清楚「外敷」與「內服」。外部熱源，例如熱水袋，確實能幫助放鬆子宮周圍肌肉、促進血流，進而減輕經痛。這在臨床上已有一定支持。

但把熱水喝進去，目前沒有明確證據顯示能直接減少經痛。經痛與前列腺素（prostaglandin）濃度上升有關，這種物質會引發子宮收縮與發炎反應。有些研究指出，特定茶飲如綠茶或百里香茶，可能透過降低前列腺素與減少氧化壓力來緩解不適。但那是植物活性成分的效果，而不是單純熱水的功勞。

保持水分充足，確實可能減少經期水腫與不適感，但目前沒有證據支持「喝熱水本身」是止痛良方。真正有明確效果的，仍是外部熱療或醫療建議。

為什麼這些說法那麼普遍？

手握一杯熱水，本身就帶來安定感與儀式感。溫暖會讓人放鬆，也可能促進多喝水。這些感受是真實的，但不等於生理上的奇蹟。社群媒體容易把個人經驗當成普遍真理，加上「天然、無副作用」的標籤，自然容易流行。

結論很單純：多喝水有益健康，但水溫不是關鍵。如果熱水讓你更願意補水、少喝含糖飲料、生活多一點放鬆，那就繼續喝。只是別期待它偷偷幫你燃脂、排毒或止痛。科學目前的答案，很平實。

（本文出自2026.2.13《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

