科學人／元宵節限定！2026首發月全食登場 「紅月」紅不紅全看這數據

2026年3月3日元宵節當晚，臺灣將迎來一場觀測條件極佳的月全食 。

17時50分月出後，月球會陸續經過地球的半影與本影區，19時04分進入「食既」，屆時月面將呈現深邃的暗紅色，這就是俗稱的「血月」。這種色澤並非月球自身發光，而是太陽光穿透地球大氣層時，波長較短的藍、紫色光被散射，只剩紅光經折射投射於月面上所導致 。

對於天文迷來說，這是在現實中感受「無限月讀」般視覺震撼的時刻，對科學家而言，這則是難得的地球大氣探測機會 。

映照地球呼吸的紅色明鏡

月全食的顏色深度，是反映地球大氣健康程度的指標。科學家利用「丹戎級別」（Danjon Scale）來評估月食的亮度與色澤 。若地球近期發生過大型火山噴發，注入平流層的火山灰與微塵會遮蔽陽光，使血月看起來異常陰暗，甚至接近灰黑色 。

此外，在月全食邊緣有時會出現微弱的「藍色邊緣」。這是因為太陽光穿過地球平流層中的臭氧層時，紅光被吸收而藍光透過，這讓科學家能將月球當作一面鏡子，從回傳的光譜數據中精確推算全球臭氧層的厚度分布 。

一場橫跨兩百度的極地急凍實驗

月球自轉一圈的時間相當於公轉地球一圈的時間，晝夜更替相當緩慢，而在短短一小時的月全食期間，地球遮蔽太陽光，月表溫度會從約 120°C 驟降至 -100°C 以下 ，引發的劇烈「熱衝擊」（Thermal Shock）。據阿波羅任務在月表留下的感測器記錄，風暴洋地區曾在不到30分鐘內發生攝氏177.8度的溫差變化 。

這種極端的熱應力會導致月球岩石崩解與風化 。目前繞行月球的「月球勘測軌道飛行器」（LRO）在月食期間會關閉多數儀器，唯獨保留「Diviner」熱輻射計，藉由測量月表在急速冷卻時的熱輻射模式，科學家得以辨識出月壤下方的岩石密度、顆粒大小，甚至定位出導熱性異常的「熱點」，這對未來建立月球基地至關重要 。

把月亮當作後視鏡練習尋找外星家園

月全食對系外行星研究也具有指標性意義。科學家將月全食期間的觀測視為「地球凌日」的模擬實驗。透過哈伯太空望遠鏡捕捉穿過地球大氣後反射回來的光譜，研究人員可以練習如何在微弱的光訊號中，精準捕捉到臭氧、氧氣等代表生命的特徵（Biosignatures） 。

這種觀測方式能幫助天文學家建立模型，以便在未來觀測數光年外的系外行星時，更準確地從數據中判斷遠方行星是否有大氣保護。

2026年3月3日的這場天象，不僅是文化節慶的巧合，更是我們理解地月物理鏈結的關鍵窗口 。無論您是為了浪漫還是科學，請務必堅持那份屬於天文迷的「忍道」，抬頭見證這場壯麗的紅月登場。

本文出自2026.3.2《科學人》網站

