好讀周報／「色彩魔術師」躍上宇宙！中央大學命名小行星為廖繼春

文／記者許維寧

畫家廖繼春被譽為「色彩魔術師」，也是台灣美術史上極具代表性的藝術家，今年為廖繼春逝世50周年，中央大學將編號663468的小行星命名為「廖繼春（Liaochichun）」，表彰其對台灣現代繪畫的貢獻。

廖繼春為台灣現代美術先驅之一，曾為「赤陽會」與「台陽美術協會」共同創辦人，二戰後官展的指導者與美術教育家。1957年廖繼春鼓勵學生成立「五月畫會」，催生台灣現代藝術，曾獲中華民國畫學會金爵獎及中山文藝創作獎等殊榮。

中央大學表示，廖繼春用畫筆為台灣風景抹上最迷人的色彩，畫作中和諧卻又充滿張力的色調，已成為台灣美術獨有的視覺記憶。希望透過「廖繼春小行星」的命名與頒贈，象徵著科學與人文的跨界對話，希望讓後世仰望星空時，能想起這位用色彩溫暖台灣的藝術導師。

廖繼春小行星，編號663468，由中央大學鹿林天文台林啟生及美國馬里蘭大學博士葉泉志共同發現，大小約1.3公里。這顆小行星運行於火星與木星之間的小行星帶，繞行太陽一圈約需3.62年（軌道周期），離太陽最近時（近日點）為2.6億公里，最遠時（遠日點）為4.48億公里。

中央大學形容，該顆小行星在太空靜靜運行，如同廖繼春生前低調溫厚，卻能在藝術上發光發熱，持續在宇宙散發著獨特的光芒。

中央大學從2006年開始的鹿林巡天計畫，曾發現台灣史上的第一顆彗星，同時也發現800多顆小行星，使台灣成為亞洲發現小行星最活躍的地方之一。中央大學歷來透過小行星命名，表彰台灣原住民、傑出人物與當代藝術家，盼銘記台灣多樣化的價值與故事。