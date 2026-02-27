快訊

經典賽／古林睿煬飆速156公里3局賞5K 遭火腿4棒敲陽春砲

踩別人腳！女子北捷中山站突亮美工刀恐嚇 下秒溜進月台搭車逃逸

港媒爆劉世芳接受「賺紅錢」外甥政治獻金 內政部回應了

閱讀數學／潘洛斯父子檔 （上）

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
羅傑．潘洛斯（Roger Penrose）是2020年諾貝爾物理獎得主。路透資料照
羅傑．潘洛斯（Roger Penrose）是2020年諾貝爾物理獎得主。路透資料照

雖然前幾天寫的是比較悲情的父子檔，但數學界還是有些溫馨的故事。以前我們介紹過羅傑．潘洛斯（Roger Penrose），他是2020年諾貝爾物理獎得主，不僅在專業領域有卓越貢獻，他更和錯視大師艾雪（M. C. Escher）結為忘年之交，一起激盪出許多有趣的數學藝術、科普內容。羅傑現在已經是93歲的老爺爺。如果你問他這一切的成就要歸因於什麼，他應該會列出好幾點，其中一定包括「我的父親，萊昂內爾．潘洛斯（Lionel Penrose）。」

萊昂內爾本身也是一位博學家，在遺傳學、醫學、數學等領域都有涉獵。而我們相信，他在「教養」領域肯定也是專家。雖然沒有論文佐證，但他的4位小孩分別是

長子奧利佛（Oliver Penrose），理論物理學家

次子羅傑，剛介紹過了，諾貝爾物理獎得主

三子強納森（Jonathan Penrose），14歲獲得英國西洋棋18歲以下組全國冠軍。世界西洋棋聯合會認證的特級大師

小妹雪莉（Shirley Penrose），倫敦大學遺傳學教授，英國皇家生物學會院士

以世俗的標準來看，這是超級成功的教養。究竟萊昂內爾是怎麼和孩子相處的？次子羅傑曾在父親百年冥誕的紀念會上，回憶他們一家人的相處：

從小時候起，我們一家人經常去散很長的步。老爸會在途中向我們解釋大自然的運作，或者分享他面對某道數學難題時的興奮之情。科學、數學、謎題、西洋棋、音樂、繪畫對老爸來說非常重要，為他提供了持續的樂趣來源。這種愉悅感具有感染力，我們四兄妹都受到了影響。就我個人而言，我認為最能傳達給我的，是數學帶來的樂趣。

記得有一次，他因公出差幾天，離開前出了一道難題給我們：用三維空間來建構一個從其中一個角落方向看過去的四維超立方體投影模型。

後來，我們沒有完成這項任務。直到他回來後，他才用電線製作出模型答案。

(未完待續)

賴以威（數感實驗室）

